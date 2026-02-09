Κάθε κόρνερ και γκολ: Η Ίντερ το έχει πάει σε… άλλο επίπεδο όταν γεμίζει από τη γωνία!

Η κορυφαία ομάδα της Serie A με γκολ από εκτελέσεις κόρνερ ήταν, είναι και προφανώς θα παραμείνει, βάσει επιδόσεων, η Ίντερ.

Μετά και τα δυο τέρματα που ήρθαν με τον συγκεκριμένο τρόπο στο άνετο πέρασμα από την έδρα της Σασουόλο (5-0) με τον μαγικό Ντιμάρκο, οι «νερατζούρι» έχουν σκοράρει 12 φορές από κόρνερ την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά.

Αμέσως μετά έρχονται οι Αταλάντα και Κρεμονέζε, αλλά έχουν… τα μισά από την ομάδα του Κίβου που κάνει επέλαση τίτλου για φέτος.

