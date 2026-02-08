Ρεάλ Μαδρίτης: Το πρέπει της υπέρβασης με Βιτίνια

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδο φανέρωσε περισσότερο από ποτέ άλλοτε τις μεγάλες αδυναμίες στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης. Τα κενά στην αμυντική αλλά και μεσαία γραμμή της μαδριλένικης ομάδας. Ο Τσάμπι Αλόνσο όσο και να ήθελε δεν μπόρεσε να μακιγιάρει αυτές τις αδυναμίες. Το ίδιο προσπαθεί μάταια και ο Άλβαρο Αρμπελόα που τον διαδέχθηκε στον πάγκο. Η «Βασίλισσα» της Ευρώπης καλείται το καλοκαίρι να προχωρήσει σε μεταγραφικές υπερβάσεις. Η σημαντικότερη αυτών… η απόκτηση του υπερταλαντούχου Βιτίνια.

Το ρεπορτάζ του Ισπανού δημοσιογράφου, Χοσέ Φελίξ Ντίαθ αναφέρει πως ο Πορτογάλος αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν είναι ο νούμερο ένα στόχος της Ρεάλ. Στα 25 του ο Βιτίνια χαρακτηρίζεται ως ένας από τους καλύτερους και πιο ολοκληρωμένους μέσους της εποχής. Οι Παριζιάνοι έχουν τη χαρά και την τύχη να απολαμβάνουν το ταλέντο του. Να έχουν στην ενδεκάδα τους έναν ποδοσφαιριστή που κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλους τους τομείς. Και ανασταλτικά και δημιουργικά και εκτελεστικά.

Οι Μαδριλένοι θέλουν έναν τέτοιο χαφ στη φαρέτρα τους. Έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να φέρει στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου θύμισες… Λούκα Μόντριτς και Τόνι Κρόος. Η απόκτησή του ωστόσο μοιάζει… κομματάκι δύσκολη. Η Παρί Σεν Ζερμέν δεσμεύει τον Πορτογάλο με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029. Ένα συμβόλαιο που για να σπάσει πρέπει να έρθει στα γραφεία πρόταση που να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η «Βασίλισσα» της Ευρώπης καλείται να κάνει την οικονομική της υπέρβαση. Μια υπέρβαση που όπως αναφέραμε πολλάκις παραπάνω αξίζει. Ο Βιτίνια μπορεί με την παρουσία του να ανεβάσει επίπεδο όχι μόνο το κέντρο των Μαδριλένων. Ολόκληρη την ομάδα.

Τα πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του Βιτίνια

Παραπάνω αναφέραμε τα κύρια πλεονεκτήματα του 25χρονου μέσου. Ο Πορτογάλος γίνεται όλο και καλύτερος. Όλο και πιο ολοκληρωμένος στο παιχνίδι του. Είναι ξεκάθαρο πως κατά την παρουσία του στο Παρίσι έχει δουλέψει, έχει βελτιώσει κατά πολύ τα ήδη καλά του στοιχεία. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ανάγκη από έναν κουμανταδόρο στη μεσαία της γραμμή. Αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει με επιτυχία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.

Έχει το καθαρό μυαλό, έχει την ηγετική φυσιογνωμία. Λατρεύει να αναλαμβάνει ευθύνες. Του αρέσει να μιλάει μέσα στον αγώνα και να κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Είναι ο τέλειος συνδετικός κρίκος σε ένα σύνολο. Συνδέει άριστα την άμυνα με την επίθεση. Αμυντικά έχει άριστες τοποθετήσεις. Επιθετικά ανεβαίνει πάντοτε όταν χρειάζεται και αντιλαμβάνεται πως τον παίρνει να το κάνει. Τέλος δεν είναι λίγες οι φορές που σκοράρει. Που δίνει λύσεις και στο αντίπαλο κουτί. Ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Πορτογάλου αστέρα μέχρι σήμερα

Ο Βιτίνια ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Πόρτο. Έπαιξε σε όλα της τα ποδοσφαιρικά τμήματα και το 2019 πήρε το βάπτισμα του πυρός με την παρουσία του στην πρώτη ομάδα. Τη σεζόν 2020/21 τον είδαμε να αγωνίζεται στην Premier League με τη Γουλβς. Από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Η επιστροφή του στους «Δράκους» ήταν σύντομη. Η Παρί Σεν Ζερμέν είχε διακρίνει το πηγαίο ταλέντο του. Τον απέκτησε το 2022 έναντι πολλών εκατομμυρίων ευρώ και σήμερα έχει στα χέρια της έναν από τους κορυφαίους μέσους της νέας γενιάς.

sportsking.gr