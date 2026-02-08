«Ο Σαλάχ μπορεί να τριπλασιάσει τον μισθό του λόγω... Ρονάλντο»

O Μοχάμεντ Σαλάχ θα έχει την ευκαιρία να γίνει το νέο πρόσωπο της Saudi Pro League αυτό το καλοκαίρι. Ο 33χρονος θα τριπλασιάσει τον μισθό του στη Λίβερπουλ, που είναι 420.000 ευρώ την εβδομάδα, αν δεχθεί μια πρόταση να δώσει ένα «τέλος» στη εννιάχρονη θητεία του στην αγγλική ομάδα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Mirror».

Αναλυτικότερα, η αγγλική ιστοσελίδα τονίζει πως οι Σαουδάραβες είναι απελπισμένοι να φέρουν τον διεθνή εξτρέμ για να αντικαταστήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος απειλεί να αποχωρήσει από την Αλ Νασρ, μετά από απεργία που έκανε λόγω του τρόπου με τον οποίο η PIF διαχειρίζεται τις μεταγραφικές υποθέσεις.

Ο Ρονάλντο ήταν εξοργισμένος όταν είδε τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Καρίμ Μπενζεμά, να παίρνει άδεια να μετακινηθεί από την Αλ Ιτιχάντ στην Αλ Χιλάλ, την προηγούμενη εβδομάδα, και έχασε τον αγώνα με την Αλ Ριάντ τη Δευτέρα (02/02) αλλά και αυτόν απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ την Παρασκευή (06/02).

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει προειδοποιηθεί από τους υπεύθυνους της λίγκας ότι κανένας παίκτης δεν θα επιτρέπεται να επηρεάζει αποφάσεις που λαμβάνονται από μια ανεξάρτητη επιτροπή μεταγραφών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σύλλογοι δεν θα ξοδεύουν υπερβολικά και θα βρεθούν σε οικονομικά προβλήματα.

Οι Σαουδάραβες προσπάθησαν να δελεάσουν τον Σαλάχ το περασμένο καλοκαίρι, και εκείνος παραμένει στην κορυφή της «λίστας επιθυμιών» τους, μαζί με άλλους παίκτες της Premier League, όπως τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε στο Λίβερπουλ μετά το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

Ο επιθετικός έχει σημειώσει 251 γκολ για τη Λίβερπουλ από τότε που υπέγραψε από τη Ρόμα με για 45 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2017 και έχει κατακτήσει δύο Premier League, το Champions League, το FA Cup και το Carabao Cup.

athletiko.gr