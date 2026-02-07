Δέχεται η Λίβερπουλ τα «θέλω» του Σόμποσλαϊ, για το συμβόλαιο!

Ο Ντομινίκ Σόμποσλαϊ δήλωσε πως το θέμα της ανανέωσης δεν είναι στα... χέρια του, ενώ ζήτησε περίπου δύο με τρεις φορές περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττει τώρα! Με τους «κόκκινους» όλα δείχνουν πως του είπαν «ναι»!

Το συμβόλαιο του Ντομινίκ Σόμποσλαϊ μπορεί να λήγει το καλοκαίρι του 2028, αλλά η Λίβερπουλ «τρέχει», για να... προλάβει!

Ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής διανύει μία εξαιρετική σεζόν και έχει «πέσει» στο τραπέζι ήδη η ανανέωσή του! Ωστόσο, έχει κάνει ξεκάθαρα και δύο πράγματα.

Αρχικά, τόνισε πως αυτή η υπόθεση δεν είναι στα... χέρια του, ρίχνοντας αυτόματα το «μπαλάκι» στην ομάδα του!

Από εκεί και πέρα, θέλει να δεχτεί μία «γερή» αύξηση στις αποδοχές του, καθώς θέλει να δει τον μισθό του να ανεβαίνει περίπου δύο με τρεις φορές πιο ψηλά.

Σύμφωνα με τον Graeme Bailey, η Λίβερπουλ δεν του έχει φέρει καμία αντίρρηση και οι δύο πλευρές οδεύουν προς την ανανέωση!

Κι όμως, οι «κόκκινοι» θέλουν να πουν το «ναι» και να... ανταμείψουν ουσιαστικά τον Ντομινίκ Σόμποσλαϊ, για τη «μαγική» σεζόν που πραγματοποιεί, κάνοντάς τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες του κλαμπ!

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Graeme Bailey:

«Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να 'τρέξει' τις συνομιλίες για την υπογραφή συμβολαίου με τον Ντομινίκ Σόμποσλαϊ. Ο σύλλογος αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία του και είναι έτοιμος να αναβαθμίσει τον μέσο στην κατηγορία των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών της».

england365.gr