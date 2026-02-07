ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νίκη με δέκα παίκτες και κορυφή για τη Λανς

Ο Ρούμπεν Αγκιλάρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Λανς επί της Ρεν με 3-1, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, με την οποία ξεπέρασε την Παρί Σεν Ζερμέν και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Ο 32χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έδωσε την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης με τον Εντουάρ, καθώς η ομάδα της Βρετάνης είχε προηγηθεί νωρίς με τον Λεπόλ (8΄), ενώ στο 54ο λεπτό έκανε την ανατροπή και πέτυχε το 2-1 για την ομάδα του, την οποία όμως δύο λεπτά αργότερα με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Λανς δεν είχε κανένα πρόβλημα και μάλιστα έκανε το 3-1 με τον Σεν Μαξιμέν (78').

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής στη Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μετς-Λιλ                    0-0

Λανς-Ρεν                    3-1

(41' Εντουάρ, 54' Αγκιλάρ, 78' Σεντ Μαξιμέν-8' Λεπόλ)

Μπρεστ-Λοριάν             07/02

Ναντ-Λιόν                 07/02

Νις-Μονακό                08/02

Χάβρη-Στρασμπούρ          08/02

Ανζέ-Τουλούζ              08/02

Οσέρ-Παρί FC              08/02

Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ   08/02

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

 

Λανς              49 -21αγ.

 

Παρί Σεν Ζερμέν   48

 

Μαρσέιγ           39

 

Λιόν              39

 

Λιλ               33 -21αγ.

 

Ρεν               31 -21αγ.

 

Στρασμπούρ        30

 

Τουλούζ           30

 

Λοριάν            28

 

Μονακό            27

 

Ανζέ              26

 

Μπρεστ            23

 

Νις               22

 

Παρί FC           21

 

Χάβρη             20

 

Ναντ              14

 

Οσέρ              13

 

Μετς              13 -21αγ.

 

 

