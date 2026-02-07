Νίκη με δέκα παίκτες και κορυφή για τη Λανς

Ο 32χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έδωσε την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης με τον Εντουάρ, καθώς η ομάδα της Βρετάνης είχε προηγηθεί νωρίς με τον Λεπόλ (8΄), ενώ στο 54ο λεπτό έκανε την ανατροπή και πέτυχε το 2-1 για την ομάδα του, την οποία όμως δύο λεπτά αργότερα με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Λανς δεν είχε κανένα πρόβλημα και μάλιστα έκανε το 3-1 με τον Σεν Μαξιμέν (78').

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής στη Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μετς-Λιλ 0-0 Λανς-Ρεν 3-1 (41' Εντουάρ, 54' Αγκιλάρ, 78' Σεντ Μαξιμέν-8' Λεπόλ) Μπρεστ-Λοριάν 07/02 Ναντ-Λιόν 07/02 Νις-Μονακό 08/02 Χάβρη-Στρασμπούρ 08/02 Ανζέ-Τουλούζ 08/02 Οσέρ-Παρί FC 08/02 Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ 08/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Λανς 49 -21αγ.

Παρί Σεν Ζερμέν 48

Μαρσέιγ 39

Λιόν 39

Λιλ 33 -21αγ.

Ρεν 31 -21αγ.

Στρασμπούρ 30

Τουλούζ 30

Λοριάν 28

Μονακό 27

Ανζέ 26

Μπρεστ 23

Νις 22

Παρί FC 21

Χάβρη 20

Ναντ 14

Οσέρ 13

Μετς 13 -21αγ.