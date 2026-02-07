Νίκη με δέκα παίκτες και κορυφή για τη Λανς
Ο Ρούμπεν Αγκιλάρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Λανς επί της Ρεν με 3-1, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, με την οποία ξεπέρασε την Παρί Σεν Ζερμέν και ανέβηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ο 32χρονος Γάλλος δεξιός μπακ έδωσε την ασίστ στο γκολ της ισοφάρισης με τον Εντουάρ, καθώς η ομάδα της Βρετάνης είχε προηγηθεί νωρίς με τον Λεπόλ (8΄), ενώ στο 54ο λεπτό έκανε την ανατροπή και πέτυχε το 2-1 για την ομάδα του, την οποία όμως δύο λεπτά αργότερα με δέκα παίκτες, αφού αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα η Λανς δεν είχε κανένα πρόβλημα και μάλιστα έκανε το 3-1 με τον Σεν Μαξιμέν (78').
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 21ης αγωνιστικής στη Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Μετς-Λιλ 0-0 Λανς-Ρεν 3-1 (41' Εντουάρ, 54' Αγκιλάρ, 78' Σεντ Μαξιμέν-8' Λεπόλ) Μπρεστ-Λοριάν 07/02 Ναντ-Λιόν 07/02 Νις-Μονακό 08/02 Χάβρη-Στρασμπούρ 08/02 Ανζέ-Τουλούζ 08/02 Οσέρ-Παρί FC 08/02 Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ 08/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)
Λανς 49 -21αγ.
Παρί Σεν Ζερμέν 48
Μαρσέιγ 39
Λιόν 39
Λιλ 33 -21αγ.
Ρεν 31 -21αγ.
Στρασμπούρ 30
Τουλούζ 30
Λοριάν 28
Μονακό 27
Ανζέ 26
Μπρεστ 23
Νις 22
Παρί FC 21
Χάβρη 20
Ναντ 14
Οσέρ 13
Μετς 13 -21αγ.