Πήρε «διπλό» θρίλερ στο Καϊμακλί η Πετρολίνα ΑΕΚ

Η ομάδα της Λάρνακας είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, χτίζοντας προβάδισμα από νωρίς (20-24 στο 10’, 40-48 στο ημίχρονο) και ανεβάζοντας τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, όταν με επιθετική συνέπεια έφτασε στο 63-77 στο 30’. Ο Αχιλλέας, όμως, αντέδρασε στην τέταρτη περίοδο, «ροκάνισε» τη διαφορά και έβαλε πίεση μέχρι το τέλος.

Στο φινάλε, με την Πετρολίνα ΑΕΚ μπροστά, ο Talon Cooper κέρδισε δύο βολές στα 0:16, αλλά αστόχησε και στις δύο. Ο Αχιλλέας βρήκε την ευκαιρία να το γυρίσει, με τον Dquarion Cole να ευστοχεί σε τρίποντο στα 0:14 για το 90-91. Ακολούθησε φάουλ, με τον Ιάκωβο Παντελή να βάζει τη μία από τις δύο βολές στα 0:08 (90-92), ενώ στην τελευταία επίθεση ο Cole αστόχησε σε τρίποντο στα 0:02, με το σκορ να μένει ως είχε.

Για την Πετρολίνα ΑΕΚ, κορυφαίος ήταν ο Taveion Hollingsworth με 26 πόντους, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσαν οι Jesse Hunt (16), Cooper (15) και Mckinnis (12).

Για τον Αχιλλέα, ξεχώρισαν οι Cole (25) και Milan Acquaah (22), με τον Jalen Reynolds να έχει 17 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Δεκάλεπτα: 20-24, 40-48, 63-77, 90-92.

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευριπίδης Ανδρέου): Acquah 22 (3), Mansel 7, Cole 25 (5), Κωνσταντίνου 10 (1), Reynolds 17 (3), Νεοφύτου 7, Μιλίνκοβιτς, Αντρέου 2.

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης): Cooper 15 (3), Βάρσος 1, Nottage 5 (1), McKinnis 12, Hunt 16 (3), Hollingsworth 3 (1), Λοΐζίδης, Παντελή 8 (1), Diggs 6 (2).