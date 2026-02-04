Η πρώτη Άρσεναλ σε συνολικές δαπάνες τη σεζόν 2025/26 και ο Σεμένιο

Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν από συλλόγους σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής αγοράς, που έχει πλέον κλείσει για τη συντριπτική πλειοψηφία των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων.

Η μεταγραφή του Αντουάν Σεμένιο ύψους 72 εκατομμυρίων ευρώ από την Μπόρνμουθ στη Μάντσεστερ Σίτι είναι η ακριβότερη συμφωνία, αλλά κανένας σύλλογος δεν ξόδεψε περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει σχετικά η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt.

Σχεδόν όλοι οι μεγαλύτεροι σύλλογοι στον κόσμο αποφάσισαν να μην κάνουν ούτε μία μεταγραφή, καθώς είχαν ολοκληρώσει τις δραστηριότητές τους κατά τη θερινή περίοδο.

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν , Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης δεν ξόδεψαν ούτε μία λίρα, ούτε ένα ευρώ.

Συνολικά τη μεταγραφική περίοδο 2025/26, η Άρσεναλ ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα (280 εκατομμύρια ευρώ), με τον Μικέλ Αρτέτα να έχει και πάλι ισχυρή υποστήριξη. Οι «κανονιέρηδες» δαπάνησαν 295,6 εκατομμύρια ευρώ σε νέες αφίξεις, ενώ εισέπραξαν μόλις 14,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω πωλήσεων.

Η Λίβερπουλ κατατάσσεται δεύτερη, αφού έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα χρήματα που δαπανήθηκαν σε ένα μόνο μεταγραφικό παράθυρο το καλοκαίρι. Ο σύλλογος του Άνφιλντ έσπασε το βρετανικό ρεκόρ μεταγραφών δύο φορές υπογράφοντας τους Φλόριαν Βιρτζ και Αλεξάντερ Ισάκ, με τις καλοκαιρινές τους δαπάνες να φτάνουν συνολικά τα 482,9 εκατομμύρια ευρώ.

Όμως μόνο τρεις σύλλογοι είχαν υψηλότερες πωλήσεις από τη Λίβερπουλ αυτή τη σεζόν (219,5 εκατομμύρια ευρώ) και οι καθαρές της δαπάνες ανέρχονται σε 263,4 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι σύλλογοι της Premier League κυριαρχούν σε αυτήν τη λίστα, με τις, Μάντσεστερ Σίτι (200 εκατ. ευρώ), Τότεναμ (183) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (177) να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατατάσσεται έκτη (165 εκατομμύρια ευρώ) με μικρή διαφορά από τη Σάντερλαντ (161), η οποία υποστηρίχθηκε έντονα μετά την άνοδό της από την αγγλική Championship.

Η Γαλατασαράι κατατάσσεται ένατη (133), πίσω από την Αλ Χιλάλ (161) , αλλά τα στοιχεία θα μπορούσαν να αλλάξουν, μιας και το μεταγραφικό παράθυρο στην Τουρκία «κλείνει» την Παρασκευή (6/2).

ΑΠΕ - ΜΠΕ