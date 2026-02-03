Κριστιάνο Ρονάλντο: Θυμός και... απεργία

Λένε πως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιάζει πλέον να αποτελεί το πιο ηχηρό παράδειγμα αυτής της ρήσης. Παρά τα αστρονομικά ποσά που έχει εισπράξει από τη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμφανίζεται έξαλλος και απογοητευμένος από την κατάσταση στην Αλ Νασρ.

Ο 40χρονος, πέντε φορές κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, έμεινε εκτός του αγώνα της ομάδας του απέναντι στην Αλ Ριάντ τη Δευτέρα, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πως πρόκειται ουσιαστικά για μια μορφή «απεργίας», ως ένδειξη δυσαρέσκειας προς τη διοίκηση και τη γενικότερη πολιτική του συλλόγου.

Η μετακίνησή του στη Μέση Ανατολή, στα τέλη του 2022, προκάλεσε παγκόσμιο σεισμό στο ποδόσφαιρο. Μετά το άδοξο φινάλε της δεύτερης θητείας του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη δημόσια σύγκρουσή του με τον Έρικ τεν Χαγκ, ο Ρονάλντο υπέγραψε τότε το πιο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που είχε γνωρίσει ποτέ το άθλημα.

Πέρα από τα χρήματα, η επιλογή του είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς κανένας άλλος παίκτης παγκόσμιας κλάσης, στο απόγειο ή κοντά στο απόγειό του, δεν είχε επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο. Και τελικά, άνοιξε τον δρόμο: Νεϊμάρ, Μανέ, Ζοάο Φέλιξ και Μπενζεμά ακολούθησαν.

Σε οικονομικό επίπεδο, η συμφωνία άγγιζε τα όρια της υπερβολής. Με βασικές απολαβές που πλησίαζαν τις 500.000 λίρες ημερησίως, ο CR7 εκτιμάται πως εισέπραξε περίπου 441 εκατομμύρια λίρες στο πρώτο του συμβόλαιο. Η ανανέωση που υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι περιλάμβανε μπόνους υπογραφής 24,5 εκατ., μετοχικό πακέτο στην Αλ Νασρ αξίας 33 εκατ., ενώ συνολικά τα έσοδά του από τη Σαουδική Αραβία υπολογίζονται πλέον κοντά στα 600 εκατομμύρια.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο σύλλογος του παρείχε 16 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης – από οδηγούς και μάγειρες μέχρι προσωπική ασφάλεια – καθώς και ιδιωτικό τζετ για τον ίδιο, τη σύντροφό του Τζορτζίνα Ροντρίγκες και τα πέντε παιδιά τους.

Ωστόσο, ο Ρονάλντο παραμένει πάνω απ’ όλα ανταγωνιστής. Και σε αγωνιστικό επίπεδο, ο απολογισμός τριών και πλέον ετών είναι φτωχός: ένα Arab Club Cup, διοργάνωση που δεν αναγνωρίζεται καν επίσημα από τη FIFA.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται πως ήταν η χειμερινή μεταγραφική περίοδος. Η Αλ Νασρ περιορίστηκε στην απόκτηση του νεαρού Ιρακινού Χάιντερ Αμπντουλκαρίμ, την ώρα που η «αδελφή» Αλ Χιλάλ – επίσης υπό τον έλεγχο του PIF – ενισχύθηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», ο Ρονάλντο θεωρεί ότι το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας αντιμετωπίζει άλλους συλλόγους ως προτεραιότητα, αφήνοντας την Αλ Νασρ σε δεύτερη μοίρα. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, με τον Ζόρζε Ζεσούς να το διαπιστώνει πρόσφατα, όταν προκάλεσε σάλο δηλώνοντας πως η Αλ Χιλάλ διαθέτει μεγαλύτερη «πολιτική ισχύ».

Ο Πορτογάλος σταρ, που πλησιάζει τα 41, δεν έχει κρύψει πως μεγάλος του στόχος είναι να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αλλαγής περιβάλλοντος. «Η δίψα μου παραμένει μεγάλη. Δεν με νοιάζει πού παίζω, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ευρώπη», είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ο Ρονάλντο αντιδρά έντονα. Το 2023 είχε αποχωρήσει έξαλλος από τον αγωνιστικό χώρο μετά από ήττα από την Αλ Ιτιχάντ, ενώ λίγους μήνες αργότερα είχε ζητήσει από τους φιλάθλους να σωπάσουν όταν του φώναζαν το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Το αν υπάρχει επιστροφή μετά το τελευταίο αυτό επεισόδιο, παρά τα 117 γκολ σε 133 συμμετοχές με την Αλ Νασρ, μένει να φανεί.

