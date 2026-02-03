Από την αντίδραση στη μεγάλη πρόκληση

Μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άρη, στην ΑΕΛ γύρισαν αμέσως σελίδα αφού αύριο τους περιμένει ακόμη ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Ομόνοια στο ΓΣΠ (19:00), για την προημιτελική φάση του κυπέλλου.

Με την πρόκριση να κρίνεται σε μονό αγώνα, στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο γνωρίζουν ότι δεν επιτρέπονται τα λάθη. Αυτό που καλείται να κάνει η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς είναι να συνεχίσει από εκεί που έμεινε στον αγώνα με τον Άρη.

Ο Πορτογάλος θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές του να έχουν την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα στη Λευκωσία, με στόχο να βάλουν δύσκολα στους πρασίνους και να πάρουν αυτοί το εισιτήριο για την ημιτελική φάση.