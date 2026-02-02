Επίσημο: Από την Αταλάντα στην Ατλέτικο ο Λούκμαν

Τη συμφωνία της με την Αταλάντα για την απόκτηση του Αντεμόλα Λούκμαν ανακοίνωσε η Ατλέτικο.

Οι Μαδριλένοι θα δώσουν στην ομάδα του Μπέργκαμο 35 εκατ. ευρώ, συν άλλα 5 εκατ. υπό τη μορφή μπόνους, ενώ ο 28χρονος μεσοεπιθετικός συμφώνησε ως το 2030 με απολαβές 6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο Λούκμαν, που έχει γεννηθεί στο Λονδίνο αλλά είναι διεθνής με τη Νιγηρία, έχει φέτος 19 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr