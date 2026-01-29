Ανατροπή για την 8άδα η Τσέλσι, στο 98' στην 24άδα η Μπενφίκα - Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League

Τι είδαν τα μάτια μας πάλι! Τι μας χαρίζει το Champions League! Τι αλλαγές είχαμε στην 24άδα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο!

Τι γκολ πέτυχε ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα στο 98’ για το 4-2 επί της Ρεάλ και την είσοδο στην 24άδα! Τι έκανε η Τσέλσι στη Νάπολη, τι έπαθαν οι Παρί και Νιούκαστλ στη μεταξύ τους αναμέτρηση, τι κυνήγησε αλλά δεν γεύτηκε η Ίντερ! Με τον Ολυμπιακό στη 18η θέση μετά το μεγάλο «διπλό» επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμη, οι 5 από τις 6 αγγλικές ομάδες περνούν απευθείας στους «16», η Νιούκαστλ είναι η μοναδική στα Playoffs, ενώ, οι ιταλικές πήγαν όλες στον ενδιάμεσο γύρο εκτός από τη Νάπολι που έμεινε παντελώς εκτός.

Στην 9η θέση και συνεπώς στην κλήρωση της Παρασκευής για εξτρά ματς η Ρεάλ, 10η η Ίντερ που έκανε μεγάλη και θετική προσπάθεια στο Ντόρτμουντ.

Τεράστια στιγμή και για την Μπόντο Γκλιμτ που έκλεισε θέση στα Playoffs με ως 23η με το 2-1 επί της Ατλέτικο στη Μαδρίτη!

Δείτε τη βαθμολογία: