Με γκολ του τερματοφύλακα στο 98' η Μπενφίκα μπήκε στους 24, στα Playoffs η Ρεάλ, με σούπερ ανατροπή στην 8άδα η Τσέλσι

Πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις επιφύλασσε η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την οποία και έπεσε η αυλαία της πρώτης φάσης της διοργάνωσης με την διεξαγωγή και των 18 αγώνων την ίδια ώρα!

Με το τεράστιο διπλό του Ολυμπιακού στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 11 βαθμούς και προκρίθηκαν στα playoffs του θεσμού.

Στα υπόλοιπα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι μπήκαν στην οκτάδα την τελευταία στιγμή και εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» χρειάστηκαν το δεύτερο ημίχρονο για να τουμπάρουν την Κοπεγχάγη στη Βαρκελώνη και να πάρουν τη νίκη με σκορ 4-2, χάρη στα τέρματα των Λεβαντόφσκι (48'), Γιαμάλ (60') και Ραφίνια (69' πεν.), Ράσφορντ (85'). Από τη δική τους πλευρά, οι «πολίτες»... χτύπησαν στο πρώτο μισάωρο του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Γαλατάσαραϊ (2-0) με τους Χάαλαντ (11') και Σερκί (29'), φτάνοντας και εκείνοι τους 16 βαθμούς και ακολουθώντας την Μπάρτσα στην κορυφαία οκτάδα.

Την ίδια ώρα, η Άρσεναλ έγραψε ιστορία στη νέα εποχή του Champions League, καθώς, μετά το άνετο 3-2 επί της Καϊράτ στο Λονδίνο, έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το απόλυτο των νικών στη League Phase της διοργάνωσης! Αξιοσημείωτο ήταν πως και στη δεύτερη έκδοση του θεσμού με τη συμμετοχή 36 ομάδων, στην κορυφή της πρώτης φάσης τερματίζει ομάδα από την Αγγλία, καθώς, πέρσι πρώτη ήταν η Λίβερπουλ με 7 νίκες και μία ήττα.

Οι «reds» από τη δική τους πλευρά, ξέσπασαν με σκορ 6-0 επί της Καραμπάγκ στο «Άνφιλντ» με σκόρερ του Μακ Άλιστερ (2), Βιρτς, Εκιτικέ, Σαλάχ και Κιέζα τερματίζοντας στην τρίτη θέση με 18 βαθμούς.

Η βραδιά είχε και ελληνικό γκολ και μυθικό φινάλε στο, αφού, η Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει και να μοιράζει δύο ασίστ (!), επικράτησε εντός έδρας με σκορ 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης, και μπήκε στην 24άδα πετώντας εκτός σε νεκρό χρόνο τη Μαρσέιγ, χάρη στο τέρμα του τερματοφύλακα, Τρούμπιν που ανέβηκε στην τελευταία φάση! Μια ήττα που πόνεσε τους «μερένχες», αφού είδαν την Σπόρτινγκ να την πετάει εκτός 8άδας, μετά το τεράστιο διπλό των Πορτογάλων στο Μπιλμπάο επί της Αθλέτικ (2-3)!

Μετά από ένα δραματικό και συγκλονιστικό ματς στο «Μαραντόνα», η Τσέλσι πέρασε με ανατροπή 3-2 από την έδρα της πρωταθλήτριας Ιταλίας, τσεκάροντας το εισιτήριο για την πρώτη 8άδα! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «μπλε» ο Ζοάο Πέδρο με τα τέρματα της ανατροπής στο 61ο και το 82ο λεπτό.

Μάλιστα, το ιταλικό ποδόσφαιρο δέχθηκε... πλήγμα, αφού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καμία ομάδα δεν εξασφάλισε την παρουσία της στην 8άδα, αντιθέτως, Ίντερ, Γιουβέντους και Αταλάντα θα παίξουν play-offs, ενώ, η Νάπολι έμεινε εκτός συνέχειας!

Η πρωταθλήτρια του Champions League σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στις κορυφαίες οκτώ ομάδες της League Phase, καθώς, μετά το εντός έδρας 1-1 με αντίπαλο τη Νιούκαστλ, η Παρί Σεν Ζερμέν είδε να κατρακυλά από την 6η θέση στην 11 με 14 βαθμούς.

Τέλος, από τις μεγάλες νικήτριες της διοργάνωσης ήταν η Μπόντο/Γκλιμτ και η Κλαμπ Μπριζ, καθώς μετά το διπλό της πρώτης επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (1-2) και το 3-0 επί της Μαρσέιγ, κατάφεραν να μπουν στην 24άδα και ενώ είχαν εκκινήσει από την 28η και 27η θέση αντίστοιχα!