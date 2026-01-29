ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με γκολ του τερματοφύλακα στο 98' η Μπενφίκα μπήκε στους 24, στα Playoffs η Ρεάλ, με σούπερ ανατροπή στην 8άδα η Τσέλσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με γκολ του τερματοφύλακα στο 98' η Μπενφίκα μπήκε στους 24, στα Playoffs η Ρεάλ, με σούπερ ανατροπή στην 8άδα η Τσέλσι

Μεγάλες ανατροπές και τεράστιες εκπλήξεις επιφύλασσε η τελευταία αγωνιστική της League Phase, ξεκαθαρίζοντας τον «χάρτη» της 24άδας.

Πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις επιφύλασσε η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την οποία και έπεσε η αυλαία της πρώτης φάσης της διοργάνωσης με την διεξαγωγή και των 18 αγώνων την ίδια ώρα!

Με το τεράστιο διπλό του Ολυμπιακού στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με σκορ 2-1 επί του Άγιαξ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τους 11 βαθμούς και προκρίθηκαν στα playoffs του θεσμού.

Στα υπόλοιπα σημαντικά παιχνίδια της βραδιάς η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι μπήκαν στην οκτάδα την τελευταία στιγμή και εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι «μπλαουγκράνα» χρειάστηκαν το δεύτερο ημίχρονο για να τουμπάρουν την Κοπεγχάγη στη Βαρκελώνη και να πάρουν τη νίκη με σκορ 4-2, χάρη στα τέρματα των Λεβαντόφσκι (48'), Γιαμάλ (60') και Ραφίνια (69' πεν.), Ράσφορντ (85'). Από τη δική τους πλευρά, οι «πολίτες»... χτύπησαν στο πρώτο μισάωρο του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τη Γαλατάσαραϊ (2-0) με τους Χάαλαντ (11') και Σερκί (29'), φτάνοντας και εκείνοι τους 16 βαθμούς και ακολουθώντας την Μπάρτσα στην κορυφαία οκτάδα.

Την ίδια ώρα, η Άρσεναλ έγραψε ιστορία στη νέα εποχή του Champions League, καθώς, μετά το άνετο 3-2 επί της Καϊράτ στο Λονδίνο, έγινε η πρώτη ομάδα που κάνει το απόλυτο των νικών στη League Phase της διοργάνωσης! Αξιοσημείωτο ήταν πως και στη δεύτερη έκδοση του θεσμού με τη συμμετοχή 36 ομάδων, στην κορυφή της πρώτης φάσης τερματίζει ομάδα από την Αγγλία, καθώς, πέρσι πρώτη ήταν η Λίβερπουλ με 7 νίκες και μία ήττα.

Οι «reds» από τη δική τους πλευρά, ξέσπασαν με σκορ 6-0 επί της Καραμπάγκ στο «Άνφιλντ» με σκόρερ του Μακ Άλιστερ (2), Βιρτς, Εκιτικέ, Σαλάχ και Κιέζα τερματίζοντας στην τρίτη θέση με 18 βαθμούς.

Η βραδιά είχε και ελληνικό γκολ και μυθικό φινάλε στο, αφού, η Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει και να μοιράζει δύο ασίστ (!), επικράτησε εντός έδρας με σκορ 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης, και μπήκε στην 24άδα πετώντας εκτός σε νεκρό χρόνο τη Μαρσέιγ, χάρη στο τέρμα του τερματοφύλακα, Τρούμπιν που ανέβηκε στην τελευταία φάση! Μια ήττα που πόνεσε τους «μερένχες», αφού είδαν την Σπόρτινγκ να την πετάει εκτός 8άδας, μετά το τεράστιο διπλό των Πορτογάλων στο Μπιλμπάο επί της Αθλέτικ (2-3)!

Μετά από ένα δραματικό και συγκλονιστικό ματς στο «Μαραντόνα», η Τσέλσι πέρασε με ανατροπή 3-2 από την έδρα της πρωταθλήτριας Ιταλίας, τσεκάροντας το εισιτήριο για την πρώτη 8άδα! Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «μπλε» ο Ζοάο Πέδρο με τα τέρματα της ανατροπής στο 61ο και το 82ο λεπτό.

Μάλιστα, το ιταλικό ποδόσφαιρο δέχθηκε... πλήγμα, αφού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καμία ομάδα δεν εξασφάλισε την παρουσία της στην 8άδα, αντιθέτως, Ίντερ, Γιουβέντους και Αταλάντα θα παίξουν play-offs, ενώ, η Νάπολι έμεινε εκτός συνέχειας!

Η πρωταθλήτρια του Champions League σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στις κορυφαίες οκτώ ομάδες της League Phase, καθώς, μετά το εντός έδρας 1-1 με αντίπαλο τη Νιούκαστλ, η Παρί Σεν Ζερμέν είδε να κατρακυλά από την 6η θέση στην 11 με 14 βαθμούς.

Τέλος, από τις μεγάλες νικήτριες της διοργάνωσης ήταν η Μπόντο/Γκλιμτ και η Κλαμπ Μπριζ, καθώς μετά το διπλό της πρώτης επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (1-2) και το 3-0 επί της Μαρσέιγ, κατάφεραν να μπουν στην 24άδα και ενώ είχαν εκκινήσει από την 28η και 27η θέση αντίστοιχα!

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το ονειρικό ταξίδι τελείωσε στους 14 αγώνες και θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων των Παφιτών!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Λεβερκούζεν ή Αταλάντα ο Ολυμπιακός - Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θελάδες: «Όλοι έβαλαν την Πάφος FC στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα της Πάφου που δεν... έφτασε για την 24άδα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανατροπή για την 8άδα η Τσέλσι, στο 98' στην 24άδα η Μπενφίκα - Η τελική βαθμολογία της League Phase του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με γκολ του τερματοφύλακα στο 98' η Μπενφίκα μπήκε στους 24, στα Playoffs η Ρεάλ, με σούπερ ανατροπή στην 8άδα η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το μεγαλείο σου μοναδικό και θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακού μέσα στο Άμστερνταμ!

Ελλάδα

|

Category image

Κρίμα για την Πάφος FC αλλά μόνο περηφάνια, είπε αντίο στο Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός προχωρά την περίπτωση του Ετιέν Καμαρά!

Ελλάδα

|

Category image

Πλήγμα για Ρόκετς: Τέλος η σεζόν για τον Στίβεν Άνταμς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όταν φοράς τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επιπλοκή και άμεσα χειρουργείο στη Ρουμανία για τον έναν εκ των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Απλά ασταμάτητος: Ο Εμπαπέ έφτασε τα 40 γκολ τη φετινή σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Moυγκέ, για το παρόν με φόντο και το μέλλον

ΑΕΛ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται...

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη