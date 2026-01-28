Απλά ασταμάτητος: Ο Εμπαπέ έφτασε τα 40 γκολ τη φετινή σεζόν

Με μια φοβερή κεφαλιά του Κιλιάν Εμπαπέ στο 30' η Ρεάλ πήρε προβάδισμα απέναντι στην Μπενφίκα στη Λισαβόνα.

Ο Γάλλος επιθετικός έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 12 γκολ στο Champions League πριν τη φάση των νοκ άουτ, ενώ έχει ανεβάσει τη συγκομιδή του τη φετινή σεζόν με τη Ρεάλ στα 35 τέρματα.

Αν σε αυτά προστεθούν και άλλα 5 που έχει βάλει με την εθνική Γαλλίας, ο 27χρονος άσος μετρά 40 γκολ φέτος!