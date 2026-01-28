ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επέστρεψε στην Άστον Βίλα ο Ντάγκλας Λουίζ

Επιστροφή στην Άστον Βίλα για τον 27χρονο Βραζιλιάνο μέσο, Ντάγκλας Λουίζ, ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα του Έμερι ως δανεικός από τη Γιουβέντους!

Επιστροφή στην Άστον Βίλα για τον Ντάγκλας Λουίζ!

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου μέσου με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ο Ντάγκλας Λουίζ ξεκίνησε τη σεζόν ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως δεν κατάφερε να μπει στα βασικά πλάνα και έτσι θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Άστον Βίλα, στην οποία αγωνίστηκε από το 2019 έως και το 2024, μετρώντας συνολικά μαζί της 204 εμφανίσεις με 22 γκολ και 24 ασίστ.

Θυμίζουμε ότι η Άστον Βίλα είχε πουλήσει τον Λουίζ το καλοκαίρι του 2024, έναντι 51,5 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Διαβαστε ακομη