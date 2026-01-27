ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φερμίν Λόπεθ: «Θέλω να μείνω στην Μπαρτσελόνα, είμαστε σε καλό δρόμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ επιβεβαίωσε πως είναι κοντά σε επέκταση συμβολαίου με την Μπαρτσελόνα.

Η Μπαρτσελόνα είναι κοντά σε συμφωνία για διετή επέκταση συμβολαίου με τον Φερμίν Λόπεθ, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο 22χρονος μεσοεπιθετικός. Το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2029 και αναμένεται να υπογράψει ως το 2031 με αυξημένες αποδοχές κατά πάνω από 50%.

«Τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά σκοπεύω να μείνω στην Μπάρτσα, κάτι που είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ελπίζω πραγματικά να συμβεί σύντομα. Είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε ο Λόπεθ.

«Έχω βελτιωθεί πολύ από πέρυσι, έχω ωριμάσει. Είμαστε η Μπάρτσα και έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε για τα πάντα και να πετύχουμε σπουδαία πράγματα», πρόσθεσε ο νεαρός άσος, που φέτος έχει 10 γκολ και 10 ασίστ σε 25 εμφανίσεις.

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη