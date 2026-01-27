Υπέγραψε με την Μπόρνμουθ και ανακοινώνεται ο Μανδάς!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ποδοσφαιριστής της Μπόρνμουθ είναι ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο.

Στην Premier League θα ανήκει ο Χρήστος Μανδάς. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (26/01), ο 24χρονος πορτιέρε έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την Μπόρνμουθ και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στο Λονδίνο από την Κυριακή το βράδυ (25/01) και τη Δευτέρα ξεναγήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, πέρασε από τις καθιερωμένες εξετάσεις και υπέγραψε με τα «κεράσια», στα οποία θα είναι με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι.

Στη συμφωνία υπάρχει ενοίκιο ύψους 3 εκατ. ευρώ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ ενώ η Λάτσιο μπορεί να γίνει πλουσιότερη ακόμα περισσότερο (περίπου 1 με 1,5 εκατ. ευρώ) από κάποια συγκεκριμένα bonus του deal.

Πλέον απομένουν οι ανακοινώσεις σε λίγες ώρες από τώρα και δεν αποκλείεται να δούμε το όνομα του διεθνή κίπερ στην αποστολή της Μπόρνμουθ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γουλβς το Σάββατο (31/1) για την 24η αγωνιστική της Premier League.

 

