H Νότιγχαμ Φόρεστ κάνει All-in για επιθετικό με πρόταση 40 εκατ. ευρώ για Ματετά

Γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Ζαν-Φιλίπ Ματετά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ! Την ώρα που στην Ιταλία έκαναν λόγο για έντονο φλερτ του Γάλλου επιθετικού με τη Γιουβέντους, οι Reds μπήκαν σφήνα στην υπόθεση με επίσημη πρόταση ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Κρίσταλ Πάλας.

Παρά την προσθήκη του υψηλόσωμου Ιταλού φορ, Λορέντσο Λούκα, η Νότιγχαμ Φόρεστ ποντάρει σε μια εγκεκριμένη λύση για τη θέση του σέντερ φορ, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις τάσεις φυγής του ποδοσφαιριστή από το Λονδίνο.

Το «Athletic» μάλιστα συμπληρώνει πως οι προσωπικοί όροι και το θέμα του συμβολαίου δεν αναμένεται να αποτελέσουν εμπόδιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Gazzetta.gr