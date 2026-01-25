ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τεράστιο διπλό της Γιουνάιτεντ επί της Άρσεναλ!

Έβαλε «φωτιά» στην κορυφή

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ανανεωμένη και πιο μαχητική με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της, νίκησε στο Λονδίνο στο μεγάλο ντέρμπι την Αρσεναλ με 3-2, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Premier League, και έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της βαθμολογίας και στη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς Μάντσεστερ Σίτι και Αστον Βίλα είναι μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από τους «κανονιέρηδες».

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Μαρτίνες (29'), αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν ν' ανατρέψουν το σκορ με τα τέρματα των Μπεμό (37') και Ντόργκου (51'). Οι πρωτοπόροι της βαθμολογίας πίεσαν ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα και βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μερίνο στο 84ο λεπτό, αλλά η συνέχεια ανήκε στη Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Κούνια στο 87ο λεπτό έφθασε στη μεγάλη νίκη, με την οποία ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Νωρίτερα, η Τσέλσι δεν είχε πρόβλημα στο «Σέλχαρστ Παρκ», νίκησε εύκολα την Κρίσταλ Πάλας με 3-1 και ανέβηκε στην 4η θέση. Η ομάδα του Λίαμ Ροσενιόρ επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Εστεβάο (34'), Πέδρο (50') και Φερνάντες (63' πεν.), με τους γηπεδούχους να μένουν στο τελευταίο 20λεπτο με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ανταμ Γουόρτον στο 73ο λεπτό.

Στο μεταξύ, η Αστον Βίλα πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με 2-0 επί της Νιούκαστλ και έπιασε στη 2η θέση της βαθμολογίας τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ με το ίδιο σκορ νίκησε και η Νότιγχαμ στο Λονδίνο την Μπρέντφορντ και απομακρύνθηκε από τη ζώνη τουθ υποβιβασμού.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής, οι σκόρερ στην Premier League και η βαθμολογία:

Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ          3-1

(14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ)

Μπέρνλι-Τότεναμ                2-2

(45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο)

Φούλαμ-Μπράιτον                2-1

(72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι)

Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς         2-0

(8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ            3-2

(26΄ Εβανίλσον, 33΄ Χιμένες, 95΄ Αντλί - 45΄ Φαν Ντάικ, 80΄ Σόμποσλαϊ)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ    0-2

(12' Ζεσούς, 79' Αβονίγι)

Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι           1-3

(88' Ρίτσαρντς-34' Εστεβάο, 50' Πέδρο, 63' πεν. Φερνάντες)

Νιούκαστλ-Άστον Βίλα           0-2

(19' Μπουεντία, 88' Γουότκινς)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ.          2-3

(29' αυτ. Μαρτίνες, 84' Μερίνο-37' Μπεμό, 51' Ντόργκου, 87' Κούνια)

Έβερτον-Λιντς                 26/1

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ           50

Μάντσεστερ Σίτι   46

Άστον Βίλα        46

Μάντσεστερ Γ.     38

Τσέλσι            37

Λίβερπουλ         36

Φούλαμ            34

Μπρέντφορντ       33

Νιούκαστλ         33

Σάντερλαντ        33

Έβερτον           32 -22αγ.

Μπράιτον          30

Μπόρνμουθ         30

Κρίσταλ Πάλας     28

Τότεναμ           28

Λιντς             25 -22αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ   25

Γουέστ Χαμ        20

Μπέρνλι           15

Γουλβς             8

Διαβαστε ακομη