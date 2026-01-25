Πέρασε με τριάρα από το Λονδίνο η Τσέλσι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με γκολ των Εστεβάο, Ζοάο Πέντρο, Φερνάντες η Τσέλσι ήταν επιβλητική στο Selhurst Park κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (1-3) και πήρε την 4η θέση από την Λίβερπουλ.

Δεύτερη σερί νίκη και ανοδική πορεία στην Premier League για την ομάδα που Λίαμ Ροζίνιορ καθώς παρότι αντιμετώπισε προβλήματα στο ξεκίνημα του αγώνα, πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Κρίσταλ Πάλας (1-3). Οι Μπλε τα κατάφεραν κόντρα σε μια ομάδα που φαίνεται να έχει… διαλυθεί και προσπέρασε την Λίβερπουλ που ηττήθηκε το Σάββατο (25/01) από την Μπόρνμουθ.

Την πρώτη μεγάλη φάση την είχαν οι γηπεδούχοι στο 8’ όμως ο Ματετά δεν κατάφερε να νικήσει τον Σάντσεθ στο τετ-α-τετ. Οι Μπλε απάντησαν με τον Έντσο Φερνάντες στο 13’ και κόντρα στη ροή του αγώνα άνοιξαν το σκορ στο 34’ όταν μετά το λάθος του Ρίτσαρντς ο Εστεβάο κουβάλησε την μπάλα για 40 μέτρα και εκτέλεσε από κοντά τον Χέντερσον. Το 0-1 ανέβασε την Τσέλσι και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε party.

Στο 50’ ο Εστεβάο πέταξε στον Ζοάο Πέντρο, ο οποίος έκανε ντρίμπλα και τίναξε τα δίχτυα με το αριστερό και στο 64’ τελείωσαν οριστικά όλα. Το VAR είδε το χέρι του Καβό στο κοντινό σουτ του Ζοάο Πέντρο μετά τη σέντρα του Εστεβάο και το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Έντσο (0-3). Στο 72’ ο Γουόρτον είδε κόκκινη, όμως η Πάλας παρά τον παίκτη λιγότερο, μείωσε στο 88’ με κοντινή κεφαλιά του Ρίτσαρντς για το τελικό 1-3.

Την ίδια ώρα, η Άστον Βίλα πήρε τεράστιο «διπλό» κόντρα στην Νιούκαστλ (0-2) και κρατήθηκε μαζί με την Μάντσεστερ Σίτι στη 2η θέση. Στο 19’ ο Μπουεντία με τρομερό σουτ έκανε το 0-1 για την ομάδα του Ουνάι Έμερι, η οποία «καθάρισε» το αποτέλεσμα στο 88’ με την κεφαλιά του Όλι Γουότκινς. Έχασε τον δρόμο προς την υπέρβαση η Μπρέντφορντ μετά την εντός έδρας ήττα από την Νότιγχαμ Φόρεστ (0-2).

sdna.gr 

