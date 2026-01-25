ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

Η Σασουόλο προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα και διατήρησε το 1-0 κόντρα στην Κρεμονέζε, ξεπερνώντας τη στη βαθμολογία της Serie A.

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από καιρό για τη Σασουόλο, η οποία επικράτησε με σκορ 1-0 κόντρα στην Κρεμονέζε για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Οι «νεροβέρντι» μετρούσαν επτά σερί ματς χωρίς νίκη, μένοντας μακριά από τα τρίποντα για κάτι λιγότερο από δύο μήνες. Παρόλα αυτά, με ένα γκολ του Φαντέρα μόλις στο 3ο λεπτό πήραν προβάδισμα και το διατήρησαν μέχρι τέλους, πανηγυρίζοντας μετά από καιρό θετικό αποτέλεσμα.

Πλέον, η Σασουόλο ανέβηκε στη 10η θέση με 26 βαθμούς και άφησε πίσω της την Κρεμονέζε, που έμεινε 14η με 23 βαθμούς και μετράει πλέον οκτώ σερί ματς χωρίς νίκη.

 

 

Η 22η αγωνιστική:

Παρασκευή 23/01

Ίντερ-Πίζα 6-2

 

 

(39' πέν. Ζιελίνσκι, 41' Μαρτίνες, 45'+2' Εσπόζιτο, 82' Ντιμάρκο, 86' Μπονί, 90'+3' Μιχιταριάν - 11', 23' Μορέο)

Σάββατο 24/01

Κόμο-Τορίνο 6-0

(8', 66' Δουβίκας, 16' Μπατούρινα, 59' Ντα Κούνια, 70' Κουν, 76' Κακρέ)

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2

(74’ Μπρεσιανίνι – 31’ Κιλισόι, 47’ Παλέστρα)

Λέτσε-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 25/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0

(3' Φαντέρα)

Αταλάντα-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Μπολόνια 16:00

Γιουβέντους-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Μίλαν 21:45

Δευτέρα 26/01

Βερόνα-Ουντινέζε 21:45

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήρωας Κωστή στο 90+3΄, βαθμός για Λεβαδειακό!

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το Λονδίνο η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μίλησε στα δύσκολα η «Κυρία» παίρνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα της Πάφου κόντρα στην ΑΕΚ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με... άρωμα σούπερ η 11άδα της ΑΕΚ απέναντι στην Πάφο FC

ΑΕΚ

|

Category image

Με τρεις αλλαγές κόντρα στον Άρη η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Άρη κόντρα στην Ομόνοια

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έντονο ενδιαφέρον της Αλ Χιλάλ για την απόκτηση του Παυλίδη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τρία στα τρία και τέσσερα γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν πιάνεται η Νέα Σαλαμίνα...

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Αποχωρεί από το Δ.Σ της Ομόνοιας λόγω βουλευτικών ο Αργυρίδης

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχώρησε ο Μένσικ, ο Τζόκοβιτς στους «8» του Australian Open

Τένις

|

Category image

Γιατί επιμένεις κ. Νταμάτο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Οι ενδεκάδες για Ανόρθωση και ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη