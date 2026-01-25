Ένα γκολ από τα... αποδυτήρια ήταν αρκετό για τη Σασουόλο

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από καιρό για τη Σασουόλο, η οποία επικράτησε με σκορ 1-0 κόντρα στην Κρεμονέζε για την 22η αγωνιστική της Serie A.

Οι «νεροβέρντι» μετρούσαν επτά σερί ματς χωρίς νίκη, μένοντας μακριά από τα τρίποντα για κάτι λιγότερο από δύο μήνες. Παρόλα αυτά, με ένα γκολ του Φαντέρα μόλις στο 3ο λεπτό πήραν προβάδισμα και το διατήρησαν μέχρι τέλους, πανηγυρίζοντας μετά από καιρό θετικό αποτέλεσμα.

Πλέον, η Σασουόλο ανέβηκε στη 10η θέση με 26 βαθμούς και άφησε πίσω της την Κρεμονέζε, που έμεινε 14η με 23 βαθμούς και μετράει πλέον οκτώ σερί ματς χωρίς νίκη.

Η 22η αγωνιστική:

Παρασκευή 23/01

Ίντερ-Πίζα 6-2

(39' πέν. Ζιελίνσκι, 41' Μαρτίνες, 45'+2' Εσπόζιτο, 82' Ντιμάρκο, 86' Μπονί, 90'+3' Μιχιταριάν - 11', 23' Μορέο)

Σάββατο 24/01

Κόμο-Τορίνο 6-0

(8', 66' Δουβίκας, 16' Μπατούρινα, 59' Ντα Κούνια, 70' Κουν, 76' Κακρέ)

Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2

(74’ Μπρεσιανίνι – 31’ Κιλισόι, 47’ Παλέστρα)

Λέτσε-Λάτσιο 0-0

Κυριακή 25/01

Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0

(3' Φαντέρα)

Αταλάντα-Πάρμα 16:00

Τζένοα-Μπολόνια 16:00

Γιουβέντους-Νάπολι 19:00

Ρόμα-Μίλαν 21:45

Δευτέρα 26/01

Βερόνα-Ουντινέζε 21:45

sportfm.gr