Μια μεγάλη ομάδα κρίνεται στις δύσκολες στιγμές, και αυτή τη στιγμή ο Άρης καλείται να επανέλθει.

Το κύπελλο τελείωσε πρόωρα για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» και τώρα όλη η προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα, με πρώτο μεγάλο σταθμό το σημερινό (19:00) ντέρμπι με την Ομόνοια.

Οι πράσινοι της Λεμεσού έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μειώσουν τη διαφορά στους δύο βαθμούς από τους πρωτοπόρους. Μια νίκη δεν θα προσφέρει μόνο βαθμολογικό όφελος αλλά θα δώσει και σημαντική ώθηση στην ψυχολογία της ομάδας, που το έχει τόσο ανάγκη στο προσεχές στάδιο.

Το μοναδικό πράγμα που μπορεί να κρατήσει ο Ρατσκόφ από τον τελευταίο αγώνα είναι τα λάθη και η αφλογιστία στο επιθετικό τρίτο και να δουλέψει σε αυτά. Για αυτόν τον λόγο ο Λευκορώσος καλείται να βρει τις λύσεις, όχι μόνο στις αδυναμίες αλλά και στις απουσίες των Κοβαλένκο, Γκάουσταντ, Νίκολιτς και Σεμέδο, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για το αυριανό ντέρμπι.