Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Πέδρι

Χωρίς τον Πέδρι θα αγωνιστεί αναγκαστικά η Μπαρτσελόνα για διάστημα 4-6 εβδομάδων, καθώς ο διεθνής Ισπανός μέσος τραυματίστηκε στο χθεσινό ματς στην Πράγα κόντρα στη Σλάβια για το Champions League. Η ομάδα της Βαρκελόνης νίκησε με 4-2, αλλά η χαρά σκιάστηκε από τον τραυματισμό του «εγκεφάλου» της στη μεσαία γραμμή.

Ο 23χρονος άσος τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία αρκετών εβδομάδων από τα γήπεδα, στερώντας από την «Μπάρτσα» έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της σε μια κρίσιμη καμπή της φετινής σεζόν.

«Περιμένουμε τις εξετάσεις, αλλά σίγουρα θα λείψει για αρκετό καιρό. Είναι μια μεγάλη απώλεια σε κρίσιμη περίοδο με σημαντικά ματς» τόνισε, εμφανώς απογοητευμένος, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Χάνσι Φλικ.

