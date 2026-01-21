Η Μάντσεστερ Γ. συμφώνησε για τη δημιουργία τηλεοπτικής σειράς τύπου «The Crown»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέληξε σε συμφωνία με τη βορειοαμερικανική εταιρεία παραγωγής Lionsgate για τη δημιουργία μιας δραματοποιημένης αφήγησης της ιστορίας του συλλόγου, αποκάλυψε η αθλητική ιστοσελίδα Athletic.

Η παραγωγή παραμένει σε φάση ανάπτυξης και δεν έχει ακόμη γραφτεί ή πωληθεί σε πλατφόρμα streaming, αλλά η ιδέα είναι παρόμοια σε στυλ με το The Crown, μια ιστορική δραματική σειρά έξι σεζόν στο Netflix που κατέγραφε τη ζωή της Βρετανίδας μονάρχη, Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Η Lionsgate, ένα μεγάλο στούντιο που παράγει και διανέμει ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, είναι η έδρα μεγάλων franchise όπως τα The Hunger Games, John Wick και Twilight, ενώ έχει ιστορικό παραγωγών με αθλητικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων ταινιών όπως το Warrior (2011) και το Draft Day (2014). Η Lionsgate εργάζεται επίσης σε ένα έργο σχετικά με το σκάνδαλο τζόγου στο μπέιζμπολ που περιβάλλει τον Ιπέι Μιζουχάρα, πρώην διερμηνέα του σταρ των Los Angeles Dodgers, Σοχέι Οτάνι.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, έχει επιτευχθεί συμφωνία που θα δει την Γιουνάιτεντ να λαμβάνει ένα εγγυημένο ποσό πολλών εκατομμυρίων λιρών σε περίπτωση που η σειρά παραχθεί και πωληθεί. Τα μελλοντικά δικαιώματα θα μοιράζονται μεταξύ της ομάδας και της Lionsgate, με την αξία να αυξάνεται με βάση τον αριθμό των σεζόν, των επεισοδίων και το μέγεθος οποιασδήποτε συμφωνίας που θα επιτευχθεί.

Ο Βρετανός τηλεοπτικός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τζεντ Μερκούριο, ο οποίος έχει δημιουργήσει επιτυχημένες βρετανικές τηλεοπτικές σειρές όπως το Bodyguard και το Line of Duty, έχει συμμετάσχει σε συνομιλίες σχετικά με το έργο, είναι δε οπαδός της Γιουνάιτεντ από τα παιδικά του χρόνια.

Δεν είναι γνωστό σε αυτό το στάδιο ποιες περίοδοι θα καλυφθούν, αλλά η ιστορία του συλλόγου δεν στερείται ιστοριών που θα προσελκύσουν τόσο τους ένθερμους οπαδούς όσο και ένα πιο απλό κοινό. Η πιο τραγική στιγμή ήρθε με την αεροπορική καταστροφή του Μονάχου το 1958, όταν 23 άτομα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ παικτών της Γιουνάιτεντ, έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του αεροπλάνου της ομάδας κατά την επιστροφή από έναν αγώνα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου εναντίον του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Ματ Μπάσμπι, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, στη συνέχεια ανοικοδόμησε την ομάδα του, οδηγώντας την Γιουνάιτεντ στο πρώτο Ευρωπαϊκό Κύπελλο το 1968.

Το 2024, η υπηρεσία streaming του Amazon Prime Video κυκλοφόρησε μια τριμερή σειρά ντοκιμαντέρ για την 25η επέτειο της Γιουνάιτεντ, η οποία κατέκτησε το τρεμπλ, με συνεντεύξεις του Φέργκιουσον και μελών της φημισμένης γενιάς του συλλόγου, όπως οι Μπέκαμ, Σκόουλς και Γκάρι Νέβιλ. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε διαπραγμάτευση με τον σύλλογο και η Γιουνάιτεντ δεν επωφελήθηκε άμεσα οικονομικά.