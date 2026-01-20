Ο Σαλάχ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Λίβερπουλ αλλά το μέλλον του παραμένει αβέβαιο

Αν και ο Άρνε Σλοτ δεν απάντησε πλήρως στο ερώτημα αν έλαβε προσωπική συγγνώμη από τον Αιγύπτιο, ο μέσος της Λίβερπουλ, Κούρτις Τζόουνς, είπε ότι ο «Φαραώ» ανέλαβε την ευθύνη για τα λόγια του μπροστά σε όλους τους συμπαίκτες του.

Την Τρίτη (20/1), ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο των «Reds» μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα στου Κύπελλο Εθνών Αφρικής, όπου η Αίγυπτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του τουρνουά από τη Σενεγάλη.

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαι, ένα από τα βασικά πρόσωπα της Λίβερπουλ, εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων απουσίας του Σαλάχ «μιλούσα μαζί του καθημερινά», αλλά ξεκαθάρισε ότι το μέλλον του Αιγύπτιου σταρ «είναι μια απόφαση μεταξύ του προπονητή και του συλλόγου».

Η επιστροφή του Σαλάχ έρχεται σε πιο ήρεμη ατμόσφαιρα από ό,τι πριν από ένα μήνα, όταν έφυγε για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού έκανε εμπρηστικές δηλώσεις στις οποίες ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με τον Σλοτ και ότι κάποιος στον σύλλογο ήθελε να τον ξεφορτωθεί. Αυτό ακολούθησε την τρίτη συνεχόμενη εμφάνισή του στον πάγκο.

Ο Σαλάχ έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ομάδα. Θα είναι ξανά διαθέσιμος υπό τις εντολές του Σλοτ για την αναμέτρηση με την Μαρσέιγ στο Champions League το βράδυ της Τετάρτης (21/1, 22:00).

