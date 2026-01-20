Παίζει... ρέστα ο Ολυμπιακός

Κουνιέται ξανά το... σεντόνι. Και τα φώτα στο πρόγραμμα της 7ης και προτελευταίας στροφής του Champions League πέφτουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται (22:00) τη Λεβερκούζεν και παίζει... ρέστα ώστε να προλάβει το τρένο της 24άδας.

Την ίδια ώρα θα παίξουν: Βιγιαρεάλ-Άγιαξ, Ίντερ-Άρσεναλ, Κοπεγχάγη-Νάπολι, Ρεάλ-Μονακό, Σπόρτινγκ-Παρί ΣΖ και Τότεναμ-Ντόρτμουντ. Στις 17:30 θα αρχίσει ο αγώνας Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ, ενώ στις 19:45 η Μπόντο Γκλιμτ θα παίξει με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Άρσεναλ (17-1) 18, Μπάγερν (18-7) 15, Παρί ΣΖ (19-8) 13, Μάντσεστερ Σίτι (12-6) 13, Αταλάντα (8-6) 13, Ίντερ (12-4) 12, Ρεάλ Μαδρίτης (13-7) 12, Ατλέτικο (15-12) 12, Λίβερπουλ (11-8) 12, Ντόρτμουντ (19-13) 11, Τότεναμ (13-7) 11, Νιούκασλ (13-6) 10, Τσέλσι (13-8) 10, Σπόρτινγκ (12-8) 10, Μπαρσελόνα (14-11) 10, Μαρσέιγ (11-8) 9, Γιουβέντους (1210) 9, Γαλατασαράι (8-8) 9, Μονακό (7-8) 9, Λεβερκούζεν (10-12) 9, Αϊντχόφεν (15-11) 8, Καραμπάχ (10-13) 7, Νάπολι (6-11) 7, Κοπεγχάγη (10-16) 7, Μπενφίκα (6-8) 6, Πάφος FC (4-9) 6, Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6, Μπλιμπάο (4-9) 5, Ολυμπιακός (5-13) 5, Μπριζ (8-16) 4, Άιντραχτ (8-16) 4, Μπόντο Γκλιμτ (9-13) 3, Σλάβια Πρ. (2-11) 3, Άγιαξ (518) 3, Βιγιαρεάλ (4-13) 1, Καϊράτ (4-15) 1.