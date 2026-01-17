Η φοβερή αντίδρασή του Κλοπ σε ερώτηση για τη Ρεάλ

Ο Γιούργκεν Κλοπ παραμένει, σύμφωνα με τα ισπανικά αλλά και διεθνή ρεπορτάζ, η βασική επιλογή και επιθυμία του Φλορεντίνο Πέρεθ για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της νέας σεζόν.

Στα 58 του χρόνια ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ, απολαμβάνει πλέον θέση επικεφαλής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull, ενώ σε πρόσφατη σχετική ερώτηση αναφορικά με το αν θα ήθελε να βρεθεί στον πάγκο των «Μερένγκχες», δεν έδωσε κάποια σαφή απάντηση, παρά μόνο σχολίασε τα όσα συνέβησαν με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Γερμανός προπονητής έδωσε το «παρών» στο Βερολίνο, ώστε να δει από κοντά τον αγώνα του NBA μεταξύ των Ορλάντο Μάτζικ και των Μέμφις Γκρίζλις, και φυσικά έγινε αμέσως αντιληπτός από τους δημοσιογράφους. Μια εξ' αυτών, από το ESPN, έσπευσε να πλησιάσει τον Κλοπ, με την ελπίδα να πάρει κάποια... είδηση.

Η ρεπόρτερ είπε στον 58χρονο πως «Στη Ρεάλ Μαδρίτης λατρεύουν πολύ το μπάσκετ», με τον Κλοπ να χαρίζει ένα φοβερό αλλά και λίγο αμήχανο γέλιο, προτού απαντήσει διπλωματικά λέγοντας «Καλό είναι αυτό, ίσως κάποιοι από αυτούς παρακολουθήσουν και τον αγώνα σήμερα».

