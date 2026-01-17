Άφησε την περίπτωση του Μπρούνο και πήρε αριστερό μπακ από την Πάρμα η Τράμπζονσπορ

Στην άκρη έκανε την περίπτωση του Μπρούνο Ονιεμαέτσι η Τράμπζονσπορ.

Ο τουρκικός σύλλογος είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για τον Νιγηριανό αριστερό μπακ που ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά στράφηκε αλλού.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα της Τραπεζούντας έκλεισε τον Ματίας Λόβικ από την Πάρμα. Πρόκειται για Νορβηγό ακραίο αμυντικό, ο οποίος αποκτήθηκε μόλις το πρόσφατο καλοκαίρι από τον ιταλικό σύλλογο.

Πλήρωσαν μάλιστα το ποσό των 6 εκατ. ευρώ στην Μόλντε για να κάνουν δικό τους τον 22χρονο μπακ, αλλά μετά από 9 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο Κύπελλο, μετακομίζει στην Τουρκία.

Πηγή: sport-fm.gr