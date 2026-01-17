ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συγχαίρει το «καρέ» της η Ομόνοια

Με ανάρτησή της στα ΜΚΔ η Ομόνοια συγχαίρει τους τέσσερις ποδοσφαιριστές της οι οποίοι αναδείχθηκαν μέλη της κορυφαίας ενδεκάδας του 2025, στην 53η Γιορτή των Αρίστων της Ένωσης Αθλητικογράφου Κύπρου.

«Τέσσερεις ποδοσφαιριστές της ΟΜΟΝΟΙΑΣ βρέθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς στις αποψινές βραβεύσεις της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου! Πρόκειται για τους Φαμπιάνο, Κουλιμπαλί, Γιόβετιτς και Σεμέδο. Congratulations guys!» αναφέρει το τριφύλλι.

