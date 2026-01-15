ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Πικέ πίκαρε τον Αρμπελόα μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ

Η Αλμπαθέτε απέκλεισε τη Ρεάλ Μαδρίτης από το Copa del Rey και ο Ζεράρ Πικέ δεν έχασε την ευκαιρία να πικάρει τον Άλβαρο Αρμπελόα για το ντεμπούτο του ως προπονητής.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκλείστηκε από το Copa del Rey από την Αλμπαθέτε, ομάδα Β΄κατηγορίας και ο Ζεράρ Πικέ δεν έχασε την ευκαιρία να πικάρει τον Άλβαρο Αρμπελόα για το ντεμπούτο του.

Μετά το τέλος του αγώνα και τον αποκλεισμό της Βασίλισσας, ο Πικέ έστειλε ένα μήνυμα στο WhatsApp, στους Προέδρους της King League του Καταλανού και διέρρευσε κατά τη διάρκειa της μετάδοσης στο Twitch: «Ωραίο ντεμπούτο, 3-2», σχολίασε με καυστικό τρόπο o πρώην ποδοσφαιριστής των Μπλαουγκράνα.

Η κόντρα Πικέ - Αρμπελόα κρατάει χρόνια, ενώ είχε κορυφωθεί από την χρυσή εποχή των Clasicos, όταν στον πάγκο των δυο ομάδων ήταν οι Πεπ Γκουαρδιόλα και Ζοζέ Μουρίνιο. Το 2015 ο Πικέ κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Αρμπελόα αυτοαποκαλούταν φίλος του Πικέ: «Ο Αρμπελόα λέει ότι είναι φίλος μου αλλά είναι απλά γνωστός». Ο νυν προπονητής των Μερένγκες είχε απαντήσει τότε: «Θα δω τον Πικέ μια μέρα σε κάποια ομάδα κωμωδίας να μιλάει για την Ρεάλ Μαδρίτης» και «Δεν θα έτρωγα ποτέ μαζί με τον Πικέ».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

