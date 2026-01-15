H αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Κλοπ

Με την ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, ήταν το πρώτο όνομα που γράφτηκε! Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά στην επόμενη ημέρα της μετά τον Βάσκο τεχνικό με τον υπηρεσιακό Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ όμως και οι συνεργάτες του εργάζονται πυρετωδώς για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της «Βασίλισσας». Ουδείς επενδύει στον Αρμπελόα. Άπαντες κοιτούν μπροστά και βλέπουν ένα και μόνο όνομα. Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός άλλοτε τεχνικός των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ είναι ο διακαής πόθος των Μαδριλένων. Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να επαναφέρει τον Κλοπ στην προπονητική. Να αφήσει τη θέση που του έχει προσφέρει η Red Bull ως υπεύθυνος όλων των ποδοσφαιρικών συλλόγων της και να επανέλθει στο προσκήνιο και στο κορυφαίο επίπεδο ως πρωταγωνιστής.

Δύο πάγκοι στο μυαλό του Γιούργκεν Κλοπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γερμανού δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτεμπεργκ, ο Κλοπ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην προπονητική. O 58χρονος πρόσφατα ρωτήθηκε για το σενάριο να τον δούμε στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Απέκρουσε τις φήμες ωστόσο το ρεπορτάζ αναφέρει πως δεν θα έλεγε όχι σε επίσημη κρούση των Μαδριλένων. Η ισπανική ομάδα δεν είναι όμως η μόνη που υπάρχει στο μυαλό του Γερμανού. Ο Κλοπ θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο αν ακούσει δύο προτάσεις. Αυτή της «Βασίλισσας» ή αυτή της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Είναι γνωστό πως η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει να συνδεθεί με τον έμπειρο τεχνικό. Βέβαια εκεί προς το παρόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει ο Χούλιαν Νάγκελσμαν! Στη Ρεάλ όμως…

🚨 Klopp is seriously considering a return to management IF Real Madrid make a move.



He will only consider Real Madrid & the German national team. @Plettigoal pic.twitter.com/oVhJb9TLVv — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2026

sportsking.gr