ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Κλοπ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

H αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Κλοπ

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ονειρεύεται τον Γιούργκεν Κλοπ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ο Γερμανός σκέφτεται τη Ρεάλ, σκέφτεται όμως και την εθνική ομάδα της χώρας του.

Με την ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας με τον Τσάμπι Αλόνσο, ήταν το πρώτο όνομα που γράφτηκε! Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά στην επόμενη ημέρα της μετά τον Βάσκο τεχνικό με τον υπηρεσιακό Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ όμως και οι συνεργάτες του εργάζονται πυρετωδώς για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της «Βασίλισσας». Ουδείς επενδύει στον Αρμπελόα. Άπαντες κοιτούν μπροστά και βλέπουν ένα και μόνο όνομα. Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός άλλοτε τεχνικός των Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ είναι ο διακαής πόθος των Μαδριλένων. Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να επαναφέρει τον Κλοπ στην προπονητική. Να αφήσει τη θέση που του έχει προσφέρει η Red Bull ως υπεύθυνος όλων των ποδοσφαιρικών συλλόγων της και να επανέλθει στο προσκήνιο και στο κορυφαίο επίπεδο ως πρωταγωνιστής.

Δύο πάγκοι στο μυαλό του Γιούργκεν Κλοπ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γερμανού δημοσιογράφου, Φλόριαν Πλέτεμπεργκ, ο Κλοπ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην προπονητική. O 58χρονος πρόσφατα ρωτήθηκε για το σενάριο να τον δούμε στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης. Απέκρουσε τις φήμες ωστόσο το ρεπορτάζ αναφέρει πως δεν θα έλεγε όχι σε επίσημη κρούση των Μαδριλένων. Η ισπανική ομάδα δεν είναι όμως η μόνη που υπάρχει στο μυαλό του Γερμανού. Ο Κλοπ θα επιστρέψει στους πάγκους μόνο αν ακούσει δύο προτάσεις. Αυτή της «Βασίλισσας» ή αυτή της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Είναι γνωστό πως η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θέλει να συνδεθεί με τον έμπειρο τεχνικό. Βέβαια εκεί προς το παρόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Υπάρχει ο Χούλιαν Νάγκελσμαν! Στη Ρεάλ όμως…

sportsking.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οργή Ηλιόπουλου: Πρόστιμο 400.000€ και απαίτηση για τρεις σερί νίκες

Ελλάδα

|

Category image

Μπεργκ VS Ιδιάκεθ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η LaLiga καταδίκασε ρατσιστικά συνθήματα οπαδών της Αλμπαθέτε κατά του Βινίσιους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Πόρτο «τρόλαρε» τον Μουρίνιο με επική ανάρτηση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μανέ: Ο «εφιάλτης» της Αιγύπτου - Τρία χτυπήματα σε 5 χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηλιάδης: «Κόσμημα ο Γιόβετιτς για το κυπριακό ποδόσφαιρο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

H αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης για την επιστροφή του Κλοπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε συμφώνησε με την Ατλέτικο ως το 2030

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Sold Out για «Αλφαμέγα» ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ζητά την παύση του Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΠ η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

H πρώτη θα βάλει… όρια

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Κοντά σε ομάδα έκπληξη ο Ντάγκλας Κόστα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΕΠ 7) After Derby: Το κύπελλο, το πρωτάθλημα και ο Καρσέδο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Γουλβς και Γουέστ Χαμ θέλουν τον Μανδά»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ρόμα ανακοίνωσε τον Ρομπίνιο Βαζ, συμφώνησε και για τον Μάλεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη