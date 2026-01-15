ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Τζουλιάνο Σιμεόνε συμφώνησε με την Ατλέτικο ως το 2030

Την ώρα που αγωνιστικά η Ατλέτικο Μαδρίτης προσπαθεί να βρει βηματισμό και να μείνει «ζωντανή» στη διεκδίκηση των στόχων της για τη φετινή σεζόν, το «πλάνο 2030» του ισπανικού συλλόγου συνεχίζεται με ακόμη μία κομβική ανανέωση.

Όπως αναφέρει η "Marca", μετά από κάποιους μήνες διαπραγματεύσεων ο Τζουλιάνο Σιμεόνε συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιό του με τους «ροχιμπλάνκος» ως το 2030, λαμβάνοντας βεβαίως και μία γενναία αύξηση αποδοχών, καθώς ήταν από τους πλέον χαμηλόμισθους παίκτες της ομάδας. Ο μικρότερος γιος του Ντιέγκο Σιμεόνε είχε υπογράψει το 2023 πενταετές συμβόλαιο, πριν παραχωρηθεί δανεικός στην Αλαβές, αφού την εποχή εκείνη δεν υπολογιζόταν ως ποδοσφαιριστής της πρώτης ομάδας. Από πέρυσι που επέστρεψε, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έχει εξελιχθεί σε βασική και ανταντικατάστατη μονάδα της Ατλέτικο, μετρώντας 77 συμμετοχές και οκτώ γκολ, είναι ο πρώτος σε ασίστ σε αυτό τον ενάμιση χρόνο και παράλληλα έχει κερδίσει «μόνιμη» θέση στην εθνική Αργεντινής.

Η διοίκηση της Ατλέτικο έχει εκπονήσει και εφαρμόζει τον τελευταίο 1,5 χρόνο ένα πλάνο δημιουργίας ενός «κορμού», αποτελούμενου από παίκτες σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με μακροχρόνια συμβόλαια και απλησίαστες ρήτρες αποδέσμευσης. Η συμφωνία με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε συμπληρώνει το «παζλ», στο πλαίσιο του οποίου είχε προηγηθεί η απόκτηση των Χούλιαν Άλβαρες από τη Μάντσεστερ Σίτι και Αλεξ Μπαένα από τη Βιγιαρεάλ, καθώς και η επέκταση του συμβολαίου του Πάμπλο Μπάριος (ο οποίος, όπως και ο μικρός γιος του «Τσόλο», προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλογου). Και οι τέσσερις προαναφερθέντες δεσμεύονται πλέον ως το 2030, με τη ρήτρα αποδέσμευσής τους να ορίζεται στα 500 εκατ. ευρώ.

Διαβαστε ακομη