Αμετάβλητη η κατάταξη στην «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ της Ευρώπης

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάταξη στην «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Στην κορυφή του σχετικού πίνακα «συγκατοικούν» ο Χάρι Κέϊν και ο Ερλινγκ Χάαλαντ, καθώς αμφότεροι έχουν «βρει δίχτυα» από 20 φορές με τα «χρώματα» της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Σίτι, αντίστοιχα.

Την τρίτη θέση με 18 γκολ έκαστος, «μοιράζονται» ο Ιάπωνας επιθετικός της Φέγενορντ, Αγιάσε Ουέντα και ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στην ιδιαίτερα τιμητική πέμπτη θέση, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έχει πετύχει 17 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα. Παράλληλα, ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί,  οποίος εντυπωσιάζει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής, είναι στην 8η θέση με 12 γκολ. 

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία. 

 Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

 1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία)             20 γκολ σε 16 αγώνες

 2. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία)          20 γκολ σε 21 αγώνες

 3. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία)                   18 γκολ σε 18 αγώνες

 4. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία)                 18 γκολ σε 18 αγώνες

 5. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα)                 17 γκολ σε 17 αγώνες

 6. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία)                 16 γκολ σε 21 αγώνες

 7. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία)             15 γκολ σε 17 αγώνες

 8. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (32/Ολυμπιακός/Μαρόκο)               12 γκολ σε 14 αγώνες

 9. Σάμου Αγκεχόουα (21/Πόρτο/Ισπανία)                     12 γκολ σε 16 αγώνες

10. Χεσούς Ντίας (27/Νασιονάλ/Βενεζουέλα)                  12 γκολ σε 17 αγώνες

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

