Κάρικ: «Είμαι και εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, ξέρω ότι έχω ευθύνη»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ο Μάικλ Κάρικ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε διαζύγιο από τον Ρούμπεν Αμορίμ και ήρθε σε συμφωνία με τον Μάικλ Κάρικ για ν' αναλάβει ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού μέχρι το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 44χρονος τεχνικός και άλλοτε παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του συλλόγου, αναφέροντας πως: «Είναι απίστευτο το συναίσθημα της επιστροφής στην ομάδα. Είμαι κι εγώ ένας από τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά μου. Ξέρω ότι έχω την ευθύνη και ανυπομονώ να τα πάμε καλά.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Αισθάνομαι την αγάπη και ξέρω πως ο καθένας είναι πρόθυμος να με βοηθήσει για να οδηγήσουμε την ομάδα προς την σωστή κατεύθυνση. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και οι απαιτήσεις των φιλάθλων είναι μεγάλες, αλλά γι' αυτό αξίζει να προσπαθήσεις ν' ανταποκριθείς στη μεγάλη αυτή πρόκληση».

 

sportfm.gr

