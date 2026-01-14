ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νάπολι: «Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Κόντε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νάπολι: «Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Κόντε

Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, τιμωρήθηκε την Τρίτη (13/1) με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών στο ιταλικό πρωτάθλημα, μετά την αποβολή του στο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής απέναντι στην Ίντερ (2-2). Ο Κόντε αποβλήθηκε στο 26ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου «για εξύβριση των διαιτητών του αγώνα», έπειτα από την υπόδειξη πέναλτι υπέρ της Ίντερ.

«Μετά την αποβολή του, κλώτσησε μια μπάλα που βρισκόταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε με απειλητικό τρόπο τον τέταρτο διαιτητή, επαναλαμβάνοντας υβριστικές εκφράσεις», ανέφερε η πειθαρχική επιτροπή της Serie A.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, που κατέκτησε το πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, στην πρώτη του κιόλας σεζόν στον πάγκο της Νάπολι, δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των «παρτενοπέι» στον εξ αναβολής αγώνα της 16ης αγωνιστικής με την Πάρμα την Τετάρτη (14/1), ούτε και στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σασουόλο για την 21η αγωνιστική το Σάββατο (17/1).

Η Νάπολι βρίσκεται στην 3η θέση της Serie A με 39 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Ίντερ (43), την οποία είχε προσπεράσει για έναν βαθμό στην κατάκτηση του τίτλου του 2025.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός έριξε τριάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μπορεί να είναι και καλύτερα…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ του Μάρκες που έδωσαν την πρόκριση στον Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πράσινα «κτυπήματα» και η πρόκριση στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ομόνοια έβγαλε το… στέμμα από την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη