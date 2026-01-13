ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

Μπορεί η Μπόρνμουθ να έχασε τον Σεμένιο, αλλα τα «κεράσια» έχουν ήδη στις τάξεις τους ένα νέο αστέρι.

Σίτι με 75 εκατομμύρια ευρώ. Ο 26χρονος ξεκίνησε ιδανικά τη θητεία του στο Μάντσεστερ με γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του απέναντι στην Έξετερ. 

Η ομάδα από το Ντόρσετ, δεν θα χρειαστεί να ψάξει και πολύ μέχρι να βρει τον επόμενο Σεμένιο. Ο λόγος για τον Έλι Τζούνιορ Κρουπί, τον 19χρονο (γεννημένος το 2006) Γάλλο με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, σέντερ φορ, ο οποίος όμως μπορεί με άνεση να κινηθεί σε όλες σχεδόν τις θέσεις της επίθεσης. 

Ο Κρουπί, προϊόν των ακαδημιών της Λοριάν, έγινε το 2023 ο νεότερος στην ιστορία της Γαλλικής ομάδας που φόρεσε την φανέλα του ανδρικού τμήματος, μόλις σε ηλικία 16 ετών και 345 ημερών. Το πρώτο γκολ του για τη Λοριάν, ήρθε σε μια ήττα με 5-3 κόντρα στη Νανσί για τη Ligue 2. Έκτοτε δεν σταμάτησε να σκοράρει για την γαλλική ομάδα, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 22 τέρματα σε 23 συμμετοχές, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιστροφή της Λοριάν στη μεγάλη κατηγορία του Γαλλικού ποδοσφαίρου. 

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Κρουπί σε τρομερή κατάσταση, καθώς διαλύει τα στατιστικά. Έχει ήδη βρεθεί 7 φορές στο αρχικό σχήμα της Μπόρνμουθ, έχοντας σκοράρει μάλιστα σε όλες! Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την κορυφαία αυτή τη στιγμή σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη, αριθμοί που μόνο ο Λαμίν Γιαμάλ «γράφει» φέτος. 

Ωστόσο υπάρχει ακόμη ένα στατιστικό που ξεχωρίζει. Η συχνότητα με την οποία σκοράρει ο Κρουπί είναι η μεγαλύτερη στην Premier League, καθώς πετυχαίνει 1.06 γκολ ανά αγώνα. Πίσω του; Ο «δεινός εκτελεστής» Έρλινγκ Χάαλαντ με 1.04!

 

 

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα με Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρεις επιστροφές για την ΑΕΚ ενόψει ΟΦΗ - Στη διάθεση του Νίκολιτς ο Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Κερδίζει και αρέσει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Κάρικ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «θαύμα» του Πρόδρομου!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

EUROLEAGUE

|

Category image

H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη