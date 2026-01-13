Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

Σίτι με 75 εκατομμύρια ευρώ. Ο 26χρονος ξεκίνησε ιδανικά τη θητεία του στο Μάντσεστερ με γκολ και ασίστ στο ντεμπούτο του απέναντι στην Έξετερ.

Η ομάδα από το Ντόρσετ, δεν θα χρειαστεί να ψάξει και πολύ μέχρι να βρει τον επόμενο Σεμένιο. Ο λόγος για τον Έλι Τζούνιορ Κρουπί, τον 19χρονο (γεννημένος το 2006) Γάλλο με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού, σέντερ φορ, ο οποίος όμως μπορεί με άνεση να κινηθεί σε όλες σχεδόν τις θέσεις της επίθεσης.

Ο Κρουπί, προϊόν των ακαδημιών της Λοριάν, έγινε το 2023 ο νεότερος στην ιστορία της Γαλλικής ομάδας που φόρεσε την φανέλα του ανδρικού τμήματος, μόλις σε ηλικία 16 ετών και 345 ημερών. Το πρώτο γκολ του για τη Λοριάν, ήρθε σε μια ήττα με 5-3 κόντρα στη Νανσί για τη Ligue 2. Έκτοτε δεν σταμάτησε να σκοράρει για την γαλλική ομάδα, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 22 τέρματα σε 23 συμμετοχές, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιστροφή της Λοριάν στη μεγάλη κατηγορία του Γαλλικού ποδοσφαίρου.

Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Κρουπί σε τρομερή κατάσταση, καθώς διαλύει τα στατιστικά. Έχει ήδη βρεθεί 7 φορές στο αρχικό σχήμα της Μπόρνμουθ, έχοντας σκοράρει μάλιστα σε όλες! Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί την κορυφαία αυτή τη στιγμή σε αυτή την ηλικία στην Ευρώπη, αριθμοί που μόνο ο Λαμίν Γιαμάλ «γράφει» φέτος.

Ωστόσο υπάρχει ακόμη ένα στατιστικό που ξεχωρίζει. Η συχνότητα με την οποία σκοράρει ο Κρουπί είναι η μεγαλύτερη στην Premier League, καθώς πετυχαίνει 1.06 γκολ ανά αγώνα. Πίσω του; Ο «δεινός εκτελεστής» Έρλινγκ Χάαλαντ με 1.04!

