Πλήγμα με Τσαλχάνογλου στην Ίντερ, εκτός για 3 εβδομάδες!

Η Ίντερ θα χάσει τον Χακάν Τσαλχάνογλου για τρεις περίπου εβδομάδες, αφού ο Τούρκος υπέστη μυϊκό τραυματισμό.

Ο Χακάν Τσαλχάνογλου υπέστη τραυματισμό στο αριστερό πόδι, όπως έκανε γνωστό η Ίντερ, με τα ιταλικά Μέσα ενημέρωσης να εκτιμούν ότι ο Τούρκος διεθνής θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής έδειξαν μυϊκό πρόβλημαμε την κατάσταση του να παρακολουθείται και θα επανεκτιμηθεί το προσεχές διάστημα, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες από τον ιταλικό σύλλογο.

Τα ιταλικά ΜΜΕ ωστόσο τονίζουν πως ο 31χρονος αναμένεται να απουσιάσει για τρεις εβδομάδες, γεγονός που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός μέχρι και για 5 ματς, μεταξύ των οποίων και οι δύο τελευταίοι αγώνες της League Phase του Champions League.

Ο Τσαλχάνογλου μετράει 7 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας σημαντικό ρόλο στην πορεία της Ιντερ προς την επιστροφή στην κορυφή της Serie Α. Μένει να φανεί πως ο Κρίστιαν Κίβου θα καταφέρει να καλύψει το μεγάλο κενό που δημιουργείται στον άξονα της ομάδας του.

 

sportfm.gr

