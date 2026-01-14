Ο Μανδάς θέλει Τορίνο, αλλά ο Σάρι του κλείνει την πόρτα!

Ο Χρήστος Μανδάς παραμένει στο επίκεντρο του ιταλικού ρεπορτάζ, καθώς το θέμα της αποχώρησής του από τη Λάτσιο επανέρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας εδώ και καιρό δεν είναι ικανοποιημένος με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του και έχει εκφράσει την επιθυμία να μετακινηθεί σε ομάδα όπου θα έχει ρόλο βασικού.

Σύμφωνα με το «Sky Italia», στο τραπέζι έπεσε η ιδέα ανταλλαγής ανάμεσα στη Λάτσιο και την Τορίνο, με τον Μανδά να πηγαίνει στη Γκρανάτα και τον Ισραέλ να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο. Ο Μάρκο Μπαρόνι, τεχνικός της Τορίνο, γνωρίζει καλά τον Μανδά από την κοινή τους θητεία στη Ρώμη και βλέπει θετικά την προοπτική συνεργασίας ξανά.

Ωστόσο, ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν φαίνεται διατεθειμένος να ανάψει το «πράσινο φως». Ο Ιταλός τεχνικός εκτιμά τον Μανδά και προτιμά να τον κρατήσει στο ρόστερ, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο με τη Λάτσιο έως το καλοκαίρι του 2029, κάτι που κάνει την υπόθεση πιο περίπλοκη, χωρίς όμως να αποκλείει εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

