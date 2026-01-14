ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μανδάς θέλει Τορίνο, αλλά ο Σάρι του κλείνει την πόρτα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μανδάς θέλει Τορίνο, αλλά ο Σάρι του κλείνει την πόρτα!

Ο Μανδάς θέλει Τορίνο και βλέπει θετικά την ανταλλαγή με Ισραέλ, όμως ο Σάρι μπλοκάρει τη μετακίνηση. Ο Έλληνας κίπερ ζητά χρόνο συμμετοχής, αλλά δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029!

Ο Χρήστος Μανδάς παραμένει στο επίκεντρο του ιταλικού ρεπορτάζ, καθώς το θέμα της αποχώρησής του από τη Λάτσιο επανέρχεται συνεχώς στο προσκήνιο. Ο Έλληνας τερματοφύλακας εδώ και καιρό δεν είναι ικανοποιημένος με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του και έχει εκφράσει την επιθυμία να μετακινηθεί σε ομάδα όπου θα έχει ρόλο βασικού.

Σύμφωνα με το «Sky Italia», στο τραπέζι έπεσε η ιδέα ανταλλαγής ανάμεσα στη Λάτσιο και την Τορίνο, με τον Μανδά να πηγαίνει στη Γκρανάτα και τον Ισραέλ να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο. Ο Μάρκο Μπαρόνι, τεχνικός της Τορίνο, γνωρίζει καλά τον Μανδά από την κοινή τους θητεία στη Ρώμη και βλέπει θετικά την προοπτική συνεργασίας ξανά.

Ωστόσο, ο Μαουρίτσιο Σάρι δεν φαίνεται διατεθειμένος να ανάψει το «πράσινο φως». Ο Ιταλός τεχνικός εκτιμά τον Μανδά και προτιμά να τον κρατήσει στο ρόστερ, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης αναζητά περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει συμβόλαιο με τη Λάτσιο έως το καλοκαίρι του 2029, κάτι που κάνει την υπόθεση πιο περίπλοκη, χωρίς όμως να αποκλείει εξελίξεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Παναθηναϊκός έριξε τριάρα στον Άρη και βρίσκει τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Φοβερό πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σερβία, συνέτριψε την Παρτίζαν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΚΥΠΕΛΛΟ: Βρήκαν κάτοχο έξι εισιτήρια, έμειναν άλλα δύο

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Έγραψε ιστορία η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, προκρίθηκε στους «8» του CEV Challenge Cup

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πρόστιμο στην Ανόρθωση για τις μάχες με την Αστυνομία στην κερκίδα - Όλες οι αποφάσεις

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Μανέ έστειλε τη Σενεγάλη σε άλλον έναν τελικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΠΑΟΚ «άλωσε» το Φάληρο και πέρασε στα ημιτελικά

Ελλάδα

|

Category image

Οι αναφορές Ιδιάκεθ για τα τρία χαμένα ματς με Ομόνοια και το πέναλτι

ΑΕΚ

|

Category image

«Ήμουν απασχολημένος, δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ με μεταγραφές» - Τι είπε για πρόκριση και... ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Μπορεί να είναι και καλύτερα…»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε σούπερ χαρούμενοι αλλά έχουμε δρόμο» - Tι είπε για τα μεταγραφικά

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα γκολ του Μάρκες που έδωσαν την πρόκριση στον Απόλλωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα πράσινα «κτυπήματα» και η πρόκριση στα προημιτελικά

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πανηγύρια, κατεβασμένα κεφάλια, μα χειροκρότημα και στις δυο πλευρές

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Ομόνοια έβγαλε το… στέμμα από την ΑΕΚ και έκλεισε θέση στους «8»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη