Κλοπ: «Έμεινα έκπληκτος με την απόλυση του Αλόνσο - Δεν χτύπησε το τηλέφωνό μου από Μαδρίτη»

Το κλίμα τις τελευταίες ώρες στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι το καλύτερο δυνατό, μετά και την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία.

Η «βασίλισσα» βρίσκεται στην αγορά ώστε να βρει τον αντικαταστάτη του Ισπανού προπονητή και σύμφωνα με δημοσιεύματα του Foot Mercato ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε κοιτάξει έντονα την περίπτωση του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός ωστόσο σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σε αυτές τις φήμες και τόνισε πως δεν χτύπησε το τηλέφωνό του από τη Μαδρίτη. Επιπλέον έσταξε μέλι για τον Αλόνσο λέγοντας μεταξύ άλλων πως έμεινε έκπληκτος που τον απέλυσαν.

«Στην πραγματικότητα, ναι, χτύπησε το τηλέφωνο μου, αλλά όχι από τη Μαδρίτη. Έμεινα έκπληκτος, αυτό είναι αλήθεια - πραγματικά έκπληκτος. Μετά μερικοί άνθρωποι μου έστειλαν μήνυμα και απάντησα με διάφορα emoji. Ωστόσο, υπήρξαν σίγουρα μερικοί άνθρωποι που θεώρησαν ότι έπρεπε να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μου για αυτό. Η απόλυση του Αλόνσο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εμένα και δεν έχει προκαλέσει τίποτα μέσα μου», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Η αγορά της προπονητικής αναταράσσεται και δεν είναι τόσο άσχημο να τα βιώνεις όλα αυτά από την οπτική γωνία ενός παρατηρητή και να μην σκέφτεσαι τι μπορεί να σημαίνει για τον εαυτό σου, γιατί βρίσκεσαι στο σωστό μέρος» και έκλεισε λέγοντας:

«Αν ο Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια στη Λεβερκούζεν έχει δείξει πόσο εξαιρετικό προπονητικό ταλέντο είναι - και νομίζω ότι στην ηλικία του και με τον αριθμό των δουλειών που έχει κάνει, μπορεί κανείς να το πει αυτό - αναγκαστεί στη συνέχεια να φύγει από τη Ρεάλ μόλις έξι μήνες αργότερα, αυτό δείχνει κάποια πράγματα. Από την άλλη, οι προσδοκίες στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προφανώς τεράστιες. Το να παίρνεις μια τέτοια απόφαση εν μέσω έντασης, μετά την ήττα στον τελικό κυπέλλου από την Μπαρτσελόνα, λέει πολλά».

Πηγή: sport-fm.gr