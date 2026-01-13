ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πώς ο Πέρεθ «τελείωσε» τον Τσάμπι Αλόνσο από τη Ρεάλ μέσα σε 20 λεπτά

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ απομάκρυνε τον Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ, με συνοπτικές διαδικασίες.

Την απόφαση να λύσει τη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο, έκανε γνωστή η Ρεάλ Μαδρίτης, σοκάροντας τον ποδοσφαιρικό πλανήτη το απόγευμα της Δευτέρας (12/1).

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ φυσικά δεν άργησε να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της ομάδας του και βρήκε, έστω και προσωρινά, τον άνθρωπο ο οποίος θα την οδηγήσει σε όλες τις διοργανώσεις. Τον Άλβαρο Αρμπελόα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει... μεγαλώσει στην ομάδα και θα αναλάβει να τη γλιτώσει από την κρίση.

Η απόφαση των «μερένχες» να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Τσάμπι Αλόνσο πάρθηκε μέσα σε λίγες ώρες και υπό το βάρος έντονης δυσαρέσκειας μετά το τελευταίο «Clasico» στο Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το χρονικό της απομάκρυνσής του ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (12/1).

Στις 07:15, η αποστολή των «μερένγχες» επέστρεψε στη Μαδρίτη από τη Σαουδική Αραβία. Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο μετέβησαν κανονικά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να παραλάβουν τα αυτοκίνητά τους και να αποχωρήσουν για τα σπίτια τους, χωρίς να υπάρχει εκείνη τη στιγμή κάποια ένδειξη για όσα θα ακολουθούσαν.

Ωστόσο, το βαρύ κλίμα μετά την εμφάνιση και το αποτέλεσμα απέναντι στους Καταλανούς είχε ήδη φέρει έντονη ενόχληση στην κορυφή του συλλόγου. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ, εμφανώς εκνευρισμένος, συγκάλεσε σύσκεψη με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπου ελήφθη η απόφαση για την άμεση απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία.

Η τελική πράξη γράφτηκε το απόγευμα. Περίπου στις 16:30, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος του ισπανικού «DAZN», Σέρχιο Κιράντε, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Ισπανού τεχνικού στο προπονητικό κέντρο, κατά την οποία ενημερώθηκε επίσημα για την απόφαση της διοίκησης. Η συζήτηση διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, με τον Αλόνσο να αποχωρεί λίγο αργότερα, ολοκληρώνοντας έτσι ένα σύντομο αλλά έντονα φορτισμένο κεφάλαιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΕΘΝΗ

