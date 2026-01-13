Αρμπελόα: Από τη La Fábrica στο 'Μπερναμπέου' – Αντιπρέσινγκ α λα Κλοπ, συνοχή και τεχνολογία!

Η απώλεια του Σούπερ Καπ από την Μπαρτσελόνα αποδείχθηκε ως το «κύκνειο άσμα» του Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός τεχνικός πλήρωσε το τίμημα της κάκιστης αγωνιστικής κατάστασης των «μερένγκες» και αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο.

Αρμπελόα όπως Ζιντάν

Το βάρος της επόμενης ημέρας στη Μαδρίτη περνά πλέον στους ώμους του Άλβαρο Αρμπελόα, του οποίου η πρόσληψη θυμίζει εκείνη του Ζινεντίν Ζιντάν πριν από μια δεκαετία.

Ο Αρμπελόα έχει θητεύσει ως τεχνικός στα τμήματα υποδομής της «Βασίλισσας» κατακτώντας το πρωτάθλημα με την Κ-14 και τρεμπλ με την Κ-19, ενώ το περασμένο καλοκαίρι πήρε προαγωγή για την Β΄ ομάδα της Ρεάλ, η οποία βρίσκεται στην τέταρτη θέση στη Δ΄ κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η συνταγή της επιτυχίας

Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έχει λάμψει στην Καστίγια, με μια μεθοδολογία που τον οδήγησε σε 150 νίκες στη La Fábrica (ακαδημίες Ρεάλ) και εκτόξευσε το κύρος του εντός του συλλόγου.

Τα πάντα άλλαξαν με την άφιξή του. Όχι τόσο στη La Fábrica, όπου άρχισε να τελειοποιεί τη φιλοσοφία του το 2020, όσο στην ομάδα Juvenil A (Κ19) λίγα χρόνια αργότερα. «Όλα έγιναν πολύ πιο επαγγελματικά», επιμένει άνθρωπος που γνωρίζει καλά εκείνη την περίοδο. Εκεί βρίσκεται το σημείο εκκίνησης. Στη σεζόν 2022-23, που άρχισε να απογειώνει τη φήμη του. Τόσο εκτός, όσο κυρίως εντός του συλλόγου.

Και αυtό λόγω όσων πέτυχε. Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Champions Cup, με μια φουρνιά παικτών όπου πολλά «διαμάντια» ήδη λάμπουν στο κορυφαίο επίπεδο (Νίκο Παθ, Γκονθάλο Γκαρθία, Χακόμπο Ραμόν), αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο τα πέτυχαν. Της κυριαρχίας τους. Της ταυτότητας μιας ομάδας που κατατρόπωνε τους αντιπάλους της την Ισπανία, με μοναδικό πλήγμα τον αποκλεισμό στο Youth League από την Άλκμααρ τον Μάρτιο του 2025.

Μια επιβλητική Ρεάλ Μαδρίτης. Με έφεση στην κατοχή, αλλά πάνω απ’ όλα άμεση. Όπως και η Καστίγια (Ρεάλ Β΄) φέτος, που εντυπωσίαζε φέτος παρά τις αναποδιές.

Μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, έγινε το αυτονόητο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να εμπιστεύεται στο τιμόνι της «ναυαρχίδας» της ομάδα τον Αρμπελόα, για να καθοδηγήσει την Ρεάλ με το δικό του στιλ. Χωρίς να χαθεί η ταυτότητα του συλλόγου.

Η μεθοδολογία

Ο παλαίμαχος αμυντικός, αντιλαμβανόταν το ποδόσφαιρο όπως και σήμερα. Με μια μέθοδο που ενσωματώνει στοιχεία gegenpressing (αντι-πρέσινγκ) δηλαδή πίεση αμέσως μετά την απώλεια της μπάλας, με στόχο την άμεση ανάκτησή της, συχνά κοντά στην αντίπαλη εστία, μετατρέποντας την άμυνα σε επίθεση ταχύτατα, σήμα κατατεθέν του Γίργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ.

Με μια ακόμη βασική διαφορά, την οποία τότε τόνιζε και συνεχίζει να τονίζει ο νέος τεχνικός της Ρεάλ. Συνοχή για την ανάκτηση της μπάλας, όχι για τη δημιουργία ευκαιριών.

Η απόσταση ανάμεσα στους μέσους είναι καθοριστική για το «σπάσιμο» των γραμμών. Να προσφέρονται ως επιλογές, αλλά με εξυπνάδα. «Έτσι ο αποδέκτης μπορεί να επιταχύνει το παιχνίδι και να φτάσει πιο γρήγορα στην αντίπαλη εστία». Παράλληλα, τα μπακ έχουν την ευθύνη του πλάτους, καθώς οι εξτρέμ συγκλίνουν προς τα μέσα. Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές και βάση των 151 νικών σε 200 αγώνες στη La Fábrica με τον Αρμπελόα στο «τιμόνι».

Χρήση τεχνολογίας

Ο Αρμπελόα είναι θιασώτης της νέας τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Ενδεικτικό παράδειγμα, η χρήση drones για την καταγραφή των προπονήσεων και τη βελτίωση της τακτικής ανάλυσης.

Έτσι, ο ίδιος και το επιτελείο του μπορούν να αναλύουν με ακρίβεια τις κινήσεις και τις τοποθετήσεις των παικτών, από πανοραμική οπτική. Μια μέθοδος σε συνεχή εξέλιξη. Και με τον Ισπανό τεχνικό πάντα βαθιά εμπλεκόμενο στην καθημερινότητα του συλλόγου.

«Είναι πολύ προσιτός, γνωρίζει τους πάντες», τονίζεται χαρακτηριστικά. Όμως έχει και λόγο και μάλιστα πολύ ισχυρό. Μια προσωπικότητα που φάνηκε, για παράδειγμα, στο ηχηρό του μήνυμα προς τον 18χρονο σέντερ μπακ, Χοάν Μαρτίνεθ .«Πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρότερα».

Συχνά λειτουργεί και ως «ασπίδα». Βγαίνει μπροστά δημόσια, χωρίς να αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις. Ούτε καν τις διαιτητικές. «Άλλη μία εβδομάδα που η Καστίγια τελειώνει τον αγώνα με δύο αποβολές.

Πάντα μοιάζει σαν οι πιθανότητες να είναι εναντίον μας. Και μπορεί να μη φαίνεται, αλλά συμβαίνει κάθε εβδομάδα. Και είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλέψουμε.

Και δεν είναι εύκολο», δήλωσε μετά τη νίκη επί της Μπαρακάλντο. Ένα συναίσθημα που ταυτίζεται με εκείνο του συλλόγου και το οποίο μετέφερε χωρίς κανένα δισταγμό.

Παρόν και παρελθόν

Με ολοένα αυξανόμενη εκτίμηση, που τον είχε φέρει ήδη κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων (θα αναλάμβανε υπηρεσιακός) αλλά και ως πιθανό διάδοχο του φίλου του, Τσάμπι Αλόνσο κάτι που πλέον έγινε πραγματικότητα. Προς το παρόν, όμως, θα πρέπει να δείξει τα πρώτα του δείγματα γραφής κόντρα στην Αλμπαθέτε (14/1), στη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Ο 42χρονος, ως ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ από το 2009 έως το 2016 καταγράφοντας 236 συμμετοχές ενώ κατέκτησε οκτώ τίτλους. Δύο Τσάμπιονς Λιγκ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, ένα Σούπερ Καπ ΟΥΕΦΑ, ένα πρωτάθλημα Λα Λίγκα, δύο Copa Del rey και ένα Ισπανικό Σούπερ Καπ.

sdna.gr