Bundesliga - 17η αγωνιστική: Η Μπάγερν ισοπεδώνει τα πάντα και πλησιάζει το ρεκόρ Γκουαρδιόλα

Δημοσιευτηκε:

Bundesliga - 17η αγωνιστική: Η Μπάγερν ισοπεδώνει τα πάντα και πλησιάζει το ρεκόρ Γκουαρδιόλα

Αήττητη, ασταμάτητη και με αριθμούς που τρομάζουν, η Μπάγερν Μονάχου οδεύει προς ιστορικό ρεκόρ πρώτου γύρου από την εποχή του Γκουαρδιόλα, την ώρα που η Bundesliga προσπαθεί απλώς να την ακολουθήσει.

Αυτό που κάνει φέτος η Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga αγγίζει τα όρια του αδιανόητου. Μετά από 16 αγωνιστικές παραμένει αήττητη με 44 βαθμούς και μια εξωπραγματική διαφορά τερμάτων +51, μετατρέποντας κάθε παιχνίδι σε επίδειξη ισχύος.

Οι Βαυαροί δεν κερδίζουν απλώς, αλλά ισοπεδώνουν και η οκτάρα (!) απέναντι στη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη έρχεται απλώς να επιβεβαιώσει ότι η ομάδα του Κομπανί δεν έχει ανταγωνισμό... παρά μόνο με την ιστορία.

Η ομάδα του Μονάχου κοιτάζει ξεκάθαρα την ιστορία στα μάτια και είναι έτοιμη να ισοφαρίσει το ρεκόρ των 47 βαθμών του πρώτου γύρου από τη σεζόν 2013/14, την εποχή που προπονούσε τους Βαυαρούς ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μια νίκη απέναντι στην Κολωνία (14/01, 21:30) αρκεί για να φέρει την Μπάγερν ακόμα πιο κοντά σε μια επίδοση που φαντάζει φυσική συνέχεια της φετινής της κυριαρχίας.

Την ίδια στιγμή, πίσω από την πρωτοπόρο επικρατεί… χαμός. Ντόρτμουντ, Στουτγάρδη, Λειψία και Λεβερκούζεν παλεύουν σώμα με σώμα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, με τη Στουτγάρδη να βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα, ερχόμενη από το εκκωφαντικό 4-1 επί της Λεβερκούζεν, προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

Τρίτη, 13/1

Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης (21:30)

Μάιντς-Χάιντενχαϊμ (21:30)

Αμβούργο-Μπάγερ Λεβερκούζεν (21:30)

Τετάρτη, 14/1

Βόλφσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι (19:30)

Λειψία-Φράιμπουργκ (21:30)

Χόφενχαϊμ-Γκλάντμπαχ (21:30)

Κολωνία-Μπάγερν Μονάχου (21:30)

Πέμπτη, 15/1

Άουγκσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Η επόμενη (18η) αγωνιστική της Bundesliga

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Βέρντερ Βρέμης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Κολωνία-Μάιντς (16:30)

Αμβούργο-Γκλάντμπαχ (16:30)

Λειψία-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Στουτγκάρδη-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Φράιμπουργκ (18:30)

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

