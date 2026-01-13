Τόσο κόστισε στους Μαδριλένους η ιστορία με τον Τσάμπι Αλόνσο

Η συνεργασία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο άρχισε με τεράστιες προσδοκίες. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ πίστευε στο πρότζεκτ όσο τίποτα, αλλά η σχέση δεν τσούλισε.

Χρειάστηκε να διαδραματιστεί ολόκληρο σίριαλ εώς ο Βάσκος προπονητής ν’ αφήσει την Λεβερκούζεν με την οποία μεγαλούργησε για να υπογράψει με τον κορυφαίο σύλλογο. Οι άνθρωποι της Ρεάλ ήταν πεπεισμένοι πως το εγχείρημα θα πετύχει και σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήρωσαν κοντά στα 10.000.000 ευρώ για να τον ελευθερώσουν από το γερμανικό συμβόλαιο.

Στη συνέχεια ο Τσάμπι Αλόνσο ταξίδεψε στην Μαδρίτη και υπόγραψε τοι τριέτες συμβόλαιό του με ετήσιες αποδοχές περίπου 7.000.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος του συμβολαίου του συν τα transfer fee άγγιξε τα 31.000.000 ευρώ.

Ωστόσο, παραμένει σκοτεινό σημείο στην υπόθεση το εξής σημαντικό: Υπάρχουν ισπανικά μέσα που υποστηρίζουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε συμφωνήσει με την πλευρά του Αλόνσο να του καταβάλει ολόκληρη την αξία του συμβολαίου αν και μόνο δεν τον απέλυε πριν από τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας της. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ο πρώην τεχνικός της Λεβερκούζεν πήρε μόνο τα 7.000.000 ευρώ για να αποχωρήσει και όχι όλα τα 21.000.000 ευρώ.

Το σενάριο, πάντως, της ειδικής ρήτρας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ρεάλ.

Πηγή: sport24.gr