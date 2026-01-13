ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τόσο κόστισε στους Μαδριλένους η ιστορία με τον Τσάμπι Αλόνσο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τόσο κόστισε στους Μαδριλένους η ιστορία με τον Τσάμπι Αλόνσο

Διαβάστε για τα οικονομικά δεδομένα του διαζυγίου της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο που τάραξε την ποδοσφαιρική κοινωνία τις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς.

Η συνεργασία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο άρχισε με τεράστιες προσδοκίες. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ πίστευε στο πρότζεκτ όσο τίποτα, αλλά η σχέση δεν τσούλισε.

Χρειάστηκε να διαδραματιστεί ολόκληρο σίριαλ εώς ο Βάσκος προπονητής ν’ αφήσει την Λεβερκούζεν με την οποία μεγαλούργησε για να υπογράψει με τον κορυφαίο σύλλογο. Οι άνθρωποι της Ρεάλ ήταν πεπεισμένοι πως το εγχείρημα θα πετύχει και σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήρωσαν κοντά στα 10.000.000 ευρώ για να τον ελευθερώσουν από το γερμανικό συμβόλαιο.

Στη συνέχεια ο Τσάμπι Αλόνσο ταξίδεψε στην Μαδρίτη και υπόγραψε τοι τριέτες συμβόλαιό του με ετήσιες αποδοχές περίπου 7.000.000 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό κόστος του συμβολαίου του συν τα transfer fee άγγιξε τα 31.000.000 ευρώ.

Ωστόσο, παραμένει σκοτεινό σημείο στην υπόθεση το εξής σημαντικό: Υπάρχουν ισπανικά μέσα που υποστηρίζουν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είχε συμφωνήσει με την πλευρά του Αλόνσο να του καταβάλει ολόκληρη την αξία του συμβολαίου αν και μόνο δεν τον απέλυε πριν από τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας της. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, τότε ο πρώην τεχνικός της Λεβερκούζεν πήρε μόνο τα 7.000.000 ευρώ για να αποχωρήσει και όχι όλα τα 21.000.000 ευρώ.

Το σενάριο, πάντως, της ειδικής ρήτρας δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ρεάλ.

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

EUROLEAGUE

|

Category image

H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβερκούζεν: Αναβλήθηκε το ματς με το Αμβούργο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Στον Άρη ο Χόνγκλα

Ελλάδα

|

Category image

Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Με δύο απουσίες η αποστολή του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το wonderkid με αριθμούς...Γιαμάλ που τρελαίνει την Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Δύσκολος αντίπαλος η ΑΕΚ - Είμαστε καλύτερη ομάδα και θα πάρουμε τη νίκη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη