«Ευρωπαϊκή» νίκη για τη Φράιμπουργκ

Κουτσουρεμένη η 16η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα

«Ευρωπαϊκή» νίκη για τη Φράιμπουργκ, η οποία επικράτησε δύσκολα, κάνοντας την ανατροπή, του Αμβούργου με 2-1, για την 16η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα, μετά τη χειμερινή διακοπή των τριών εβδομάδων, και συνεχίζει να ελπίζει πως θα προλάβει τελικά το «τρένο» της συμμετοχής στα ευρωπαϊκά κύπελλα την επόμενη σεζόν.

Η ομάδα του λιμανιού προηγήθηκε με τον Βούσκοβιτς (48'), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Γκρίφο (53' πεν.) και Ματάνοβιτς (83'). Στο μεταξύ ισόπαλα, και μάλιστα με το ίδιο σκορ (2-2), έληξαν τα ματς της Ουνιόν με τη Μάιντς και της Χαϊντενχάιμ με την Κολωνία.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Aϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ    3-3

(22'πέν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Νμετσά, 90'+6 Τσουκβουεμέκα)

Φράιμπουργκ-Αμβούργο                2-1

(53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς-48' Βούσκοβιτς)

Χαϊντενχάιμ-Κολωνία                 2-2

(15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους-18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα

Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς             2-2

(77' Γέονγκ, 86' Ντοκί-30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ)

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ         Αναβολή

Ζανκτ Πάουλι-Λειψία              Αναβολή

Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη            10/1

Κυριακή 11/01

Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ

Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         41

Ντόρτμουντ              33 -16αγ.

Λεβερκούζεν             29

Λειψία                  29

Χοφενχάιμ               27

Στουτγκάρδη             26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   26 -16αγ.

Φράιμπουργκ             23 -16αγ.

Ουνιόν Βερολίνου        22 -16αγ.

Βέρντερ Βρέμης          17

Κολωνία                 17 -16αγ.

Γκλάντμπαχ              16

Αμβούργο                16 -16αγ.

Βόλφσμπουργκ            15

Άουγκσμπουργκ           14

Ζανκτ Πάουλι            12

Χαϊντενχάιμ             12 -16αγ.

Μάιντς                   9 -16αγ.

 

