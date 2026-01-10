Διαστημική Σίτι με… 10 γκολ και μαγικό ντεμπούτο από Σεμένιο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τον Σεμένιο να έχει ασίστ και γκολ στο ντεμπούτο του, αλλά και τον Ρόδρι να σκοράρει μετά από 20 μήνες, η Σίτι διέλυσε με το 10-1 την Έξετερ για να πάρει την πρόκριση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου.

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν στάθηκε ούτε δευτερόλεπτο να σκεφτεί πως ο αντίπαλός της ήταν πολύ κάτω από τα δικά της standards και τις δυνατότητές της, με αποτέλεσμα να μη σταματούν να σκοράρουν οι παίκτες του Πεπ.

Και ένα και δυο και τρία και τέσσερα και πέντε… Μέχρι τα 10 γκολ! Και μέσα σ’ αυτά, για τη διαμόρφωση του 10-1, με το γκολ της Έξετερ να πανηγυρίζεται έξαλλα από τους φιλοξενούμενους οπαδούς, υπήρξαν και οι υπέροχες στιγμές με Σεμένιο, Ρόδρι και ΜακΆιντου.

Ο Γκανέζος ανακοινώθηκε το πρωί της Παρασκευής και το απόγευμα του Σαββάτου ήταν βασικός με τη νέα του ομάδα, για να ετοιμάσει το γκολ του Λιούις στο 49’ και να σκοράρει ο ίδιος στο 54’. Ο Ρόδρι, είχε βρει δίχτυα με τρομερό τελείωμα στο 24’, σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες, ενώ, γκολ στην πρώτη του εμφάνιση με το ανδρικό τμήμα της Σίτι πέτυχε και ο πιτσιρικάς, ΜακΆιντου.

Η Μπέρνλι προσπέρασε με τεσσάρα το εμπόδιο της Μίλγουολ (4-0), η Σαουθάμπτον έφτασε στο 3-2 στην έδρα της Ντονκάστερ, ενώ, η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα έπρεπε να κάνει ανατροπή απέναντι στη Μίντλεσμπρο για το 3-1. Στην επόμενη φάση και η εντυπωσιακή φέτος – με τον μέχρι πέρυσι κόουτς στατικών φάσεων και νυν προπονητή, Κιθ Άντριουης – Μπρέντφορντ, η οποία επιβλήθηκε 2-0 της Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Η Νιούκαστλ με γκολ στο φινάλε έσωσε την παρτίδα απέναντι στην Μπόρνμουθ στη «μάχη» ομάδων της Premier και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση με το 2-2 που διαμορφώθηκε 90’+5’ με πέναλτι του Γκόρντον.

sport-fm.gr 

Διαβαστε ακομη