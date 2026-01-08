Μέσι: «Η πιο δύσκολη στιγμή με την εθνική Αργεντινής - Ήμουν σαν ξένος, με έβριζαν»

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές όπου ένιωθε ξένος μέσα στην ίδια του την ομάδα, με την πίεση και την κριτική να ξεπερνούν κάθε όριο.

«Ήμουν σαν ξένος, με έβριζαν, τα αποτελέσματα δεν έρχονταν.

Νόμιζα κάποια στιγμή ότι αυτό δεν θα σταματούσε. Είπα ότι δεν θα ξαναεπιστρέψω στην εθνική και το μετάνιωσα πολύ… Είπα: “Τελείωσε, είναι το τέλος για εμένα με την εθνική ομάδα.

Αυτό που ένιωσα έντονα ήταν ότι υπήρχε μια γενιά νέων παικτών που βασιζόταν σε μένα, που με χρειαζόταν και μου ζητούσε να μην φύγω.

Μου έλεγαν: “Μην φύγεις, δεν μπορείς να φύγεις. Αν φύγεις, δεν θα φτάσουμε ξανά σε τελικό, δεν θα τα καταφέρουμε να επιστρέψουμε εκεί.” Και αυτό μου έμεινε».

