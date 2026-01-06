Η Γιουβέντους θέλει πίσω τον Κιέζα - Ποια είναι η στάση της Λίβερπουλ

Στο προσκήνιο των μεταγραφικών σεναρίων στην Ιταλία έχει επανέλθει το όνομα του Φεντερίκο Κιέζα, με τη Γιουβέντους να φέρεται έτοιμη να κινηθεί για την επιστροφή του διεθνούς εξτρέμ. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βλέπει στο πρόσωπο του 28χρονου Ιταλού τον ιδανικό παρτενέρ για τον Κενάν Γιλντίζ στην επίθεση και έχει εισηγηθεί την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Ο Κιέζα αγωνίζεται για δεύτερη σεζόν στην Premier League με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ωστόσο ο χρόνος συμμετοχής του είναι περιορισμένος. Παρότι ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει στους «Ρεντς», το ενδεχόμενο επιστροφής στη «Βέκια Σινιόρα» παραμένει ανοιχτό, ειδικά από τη στιγμή που αναζητά πιο πρωταγωνιστικό ρόλο ενόψει του Μουντιάλ 2026 και της προσπάθειας της Ιταλίας για πρόκριση.

Οι πρώτες επαφές με της ιταλικής ομάδας φέρονται να έχουν θετικό κλίμα, ωστόσο το βασικό αγκάθι αφορά τη στάση των «reds». Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ δεν δείχνει διατεθειμένος να παραχωρήσει τον παίκτη ως δανεικό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί βασική επιλογή του Άρνε Σλοτ. Επιπλέον, η επικείμενη απουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής καθιστά τον Κιέζα σημαντική λύση για την επιθετική γραμμή.

