Ο Μαρσιάλ έσπασε την κατάρα και σκόραρε το πρώτο του γκολ με την Μοντερέι

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, Αντονί Μαρσιάλ πέρασε ένα μεγάλο διάστημα προκειμένου να βρει ρόλο στη νέα του ομάδα, με πρώην παίκτες της Μοντερέι να τον κατηγορούν ανοιχτά για έλλειψη προσπάθειας και να τον παρομοιάζουν ακόμη και με… κώνο μέσα στο γήπεδο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσίευμα του «TV Azteca», ο Γάλλος αστέρας απευθύνθηκε μέχρι και σε υπνωτιστή, προκειμένου να λάβει βοήθεια για να ξεπεράσει την κακή περίοδο που διανύει και έχει μείνει μακριά από τα δίχτυα, από τότε που αποφάσισε να περάσει τον Ατλαντικό για λογαριασμό των Ραγιάδος της Μοντερέι.

Τελικά, οι... μαγείες έπιασαν τόπο, καθώς μετά από 12 αγώνες ο Αντονί Μαρσιάλ βρήκε δίχτυα. Συγκεκριμένα σε φιλική αναμέτρηση της Μοντερέι με τη Λέονες Νέγκρος, ο Γάλλος επιθετικός δέχτηκε την μπάλα, διέσχισε μεγάλο μέρος της αριστερής πτέρυγας, απέφυγε δύο αμυντικούς, έκοψε προς το κέντρο, εκτέλεσε διαγώνιο σουτ και σημείωσε το δεύτερο γκολ του αγώνα και το πρώτο του με την ομάδα.

