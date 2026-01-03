Πρώτη ασίστ για τον Κωστούλα στον μαγικό κόσμο της Premier League

Ιστορική με κάθε τρόπο είναι για τον Μπάμπη Κωστούλα η 3η Ιανουαρίου 2026.

Ο 18χρονος επιθετικός πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στην Premier League και μάλιστα συνδύασε αυτό το γεγονός με την παρθενική του ασίστ με την Μπράιτον.

Στο 29′ ο Ρουτέ άνοιξε το σκορ για τους “γλάρους” απέναντι στην Μπέρνλι με σουτ από πλάγια θέση, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να έχει επαφή με την μπάλα λίγο έξω από τη μικρή περιοχή πριν ο Γάλλος κάνει το 1-0.

Θυμίζουμε ότι μόλις στο 10′ ο Κωστούλας βρήκε δίχτυα με πανέμορφο τελείωμα με το δεξί, όμως το τέρμα ακυρώθηκε γιατί ήταν ελάχιστα εκτεθειμένος.

Sport24