Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ματετά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει βάλει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον επιθετικό της Κρίσταλ Πάλας, Ζαν-Φιλίπ Ματετά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει σοβαρά την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής και το όνομα του Ζαν-Φιλίπ Ματετά βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική της λίστα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αναζητά έναν ακόμη φορ, καθώς ο Μπέντζαμιν Σέσκο δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του στο νησί. Ο 28χρονος επιθετικός πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας, μετρώντας 7 γκολ σε 18 εμφανίσεις στην Premier League. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και μέχρι στιγμής δε δείχνει διάθεση να το ανανεώσει.

Η συγκεκριμένη συγκυρία ανοίγει τον δρόμο στους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι πιέζουν για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να προχωρήσουν δυναμικά στην απόκτηση του Ματετά, ακόμα και μέσα στον Ιανουάριο.

Η χρηματιστηριακή αξία του Γάλλου σέντερ φορ, σύμφωνα πάντα με το Transfermakt, ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΕΘΝΗ

