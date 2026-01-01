ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Δείτε πως διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025.

Το βράδυ της Τετάρτης (31/12) έπεσε η αυλαία της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 που διεξάγεται στα γήπεδα του Μαρόκου.

Μετά και την ολοκλήρωση του έκτου και τελευταίου γκρουπ, συμπληρώθηκε το παζλ των 16 καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Η πρώτη σέντρα θα λάβει χώρα στις 3 Ιανουαρίου και η φάση των «16» θα ολοκληρωθεί στις 6 του μήνα. Από τα οκτώ ζευγάρια, ξεχωρίζουν εκείνα ανάμεσα σε Αλγερία και Λ.Δ. του Κονγκό και το Νότια Αφρική-Καμερούν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των «16»

3 Ιανουαρίου

Σενεγάλη-Σουδάν (18:00)

Μάλι-Τυνησία (21:00)

4 Ιανουαρίου

Μαρόκο-Τανζανία (18:00)

Νότια Αφρική-Καμερούν (21:00)

5 Ιανουαρίου

Αίγυπτος-Μπενίν (18:00)

Νιγηρία-Μοζαμβίκη (21:00)

6 Ιανουαρίου

Αλγερία-Λ.Δ. Κονγκό (18:00)

Ακτή Ελαφαντοστού-Μπουρκίνα Φάσο (21:00)

 

